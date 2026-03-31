Amaravati: తుంగభద్ర గేట్ల పనులు వేగం.. పనుల పురోగతిపై ముఖ్యమంత్రి ఆరా
Amaravati: తుంగభద్ర డ్యామ్ గేట్ల బిగింపు పనులను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ స్వయంగా పరిశీలించారు.
Amaravati: అమరావతి నేపథ్యంలో తుంగభద్ర డ్యామ్ గేట్ల బిగింపు పనులు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కు డ్యామ్ సైట్ నుంచే ఫోన్ చేసి తాజా పరిస్థితులను వివరించారు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పనుల పురోగతిని స్వయంగా పరిశీలించిన మంత్రి కేశవ్, అక్కడి నుంచే ముఖ్యమంత్రితో నేరుగా మాట్లాడటం ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను స్పష్టంగా తెలియచేస్తోంది.
తుంగభద్ర డ్యామ్ వద్ద పాత గేట్ల బదులు కొత్త గేట్లను అమర్చే పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ గేట్లు జల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా వరదల సమయంలో నీటి ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడం, అవసరానికి అనుగుణంగా నీటిని విడుదల చేయడం వంటి అంశాల్లో ఇవి ఎంతో ప్రాధాన్యమైనవి. మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, జరుగుతున్న సాంకేతిక పనుల వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. గేట్ల బిగింపు ప్రక్రియ ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా ముందుకు సాగుతోందని తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పనులు పూర్తి కావడానికి ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుందనే అంశంపై ప్రత్యేకంగా ఆరా తీశారు. దీనికి స్పందించిన మంత్రి కేశవ్, ఏప్రిల్ నెలాఖరు నాటికి అన్ని గేట్ల బిగింపు పనులు పూర్తి చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పనులు నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం జరుగుతున్నాయని, ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా పూర్తి చేయడానికి అధికారులు కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్లో మరో ముఖ్య అంశం రెండు రాష్ట్రాల సమన్వయం. తుంగభద్ర డ్యామ్ కర్ణాటక రాష్ట్ర పరిధిలో ఉండటంతో, ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం కూడా అవసరం అవుతోంది. ఈ విషయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రికి వివరించిన పయ్యావుల కేశవ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవతో కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా వేగంగా స్పందించి పనులు ముందుకు తీసుకెళ్తోందని తెలిపారు. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం బలంగా ఉండటం వల్ల పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
గేట్ల బిగింపు పనులు పూర్తయితే ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాలకు భారీగా ప్రయోజనం కలుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో సాగునీటి సమస్యలు కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల రైతులకు కూడా లాభం చేకూరుతుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఈ పనులు పూర్తయిన తర్వాత ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి దోహదం అవుతుందని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్ట్కు నిధులు కేటాయించడం కూడా ఒక కీలక నిర్ణయం. సీమ జిల్లాల అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ పనులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రికి మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మొత్తం మీద తుంగభద్ర గేట్ల బిగింపు పనులు వేగంగా పూర్తి దశకు చేరుకోవడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమన్వయంతో ముందుకు సాగడం గమనార్హం. ఈ పనులు సమయానికి పూర్తైతే రాయలసీమ ప్రాంతానికి దీర్ఘకాలిక లాభాలు చేకూరనున్నాయి.