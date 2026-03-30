Tellapuri: ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతాం.. మౌలిక సదుపాయాలపై మంత్రి హామీ
Tellapuri: నంద్యాల జిల్లా గోస్పాడు మండలం తేళ్లపురి గ్రామంలో రాష్ట్ర న్యాయ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ భారీ ఎత్తున అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు.
Tellapuri: నంద్యాల నియోజకవర్గం గోస్పాడు మండలం తేళ్లపురి గ్రామంలో సోమవారం భారీ ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డాయి. రాష్ట్ర న్యాయశాఖ మరియు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించడంతో పాటు కొత్త పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.
గ్రామంలో ఇప్పటికే పూర్తయిన 9 రకాల అభివృద్ధి పనులను మంత్రి ప్రారంభించారు. ఇందులో తేళ్లపురి కుందు నది నుంచి దస్తగిరి స్వామి వరకు నిర్మించిన సీసీ రోడ్డు, జల జీవన్ మిషన్ (JJM) కింద ఏర్పాటు చేసిన తాగునీటి పథకం, ఎస్సీ కాలనీలలో సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ కాలువలు, స్మశాన వాటికకు రోడ్డు సౌకర్యం, గ్రామ సచివాలయం, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు మరియు పాఠశాలల అభివృద్ధి పనులు ఉన్నాయి.
అలాగే సుమారు రూ.1.25 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి దేవస్థాన పునరుద్ధరణ పనులకు మంత్రి భూమిపూజ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్.ఓ. వాటర్ ప్లాంట్ మరియు మరికొన్ని సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి కూడా శంకుస్థాపన చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామాల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేస్తోందని తెలిపారు. ప్రతి గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని, తేళ్లపురిలో అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించడం సంతోషకరమని అన్నారు.
అలయాల పునరుద్ధరణ ద్వారా గ్రామాల్లో భక్తి, ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుందని, ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, సురక్షిత తాగునీటి సదుపాయాలు, విద్యాసంస్థల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని తెలిపారు.
అభివృద్ధి పనుల్లో నాణ్యత పాటించాలని అధికారులను ఆదేశించిన మంత్రి, గ్రామ ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. తేళ్లపురిని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కాటంరెడ్డి సుధామణి, కాటంరెడ్డి తులసీశ్వర రెడ్డి, ఎన్ఎండి ఫయాజ్, టీడీపీ నాయకులు, గ్రామ పెద్దలు, సచివాలయ సిబ్బంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు.