Amaravati: పన్నుల రూపాయి లేకుండానే రాజధాని నిర్మాణం.. మంత్రి క్లారిటీ!
Amaravati: అమరావతి రాజధానిలో హెచ్ఓడీ టవర్-3 నిర్మాణ పనులను మంత్రి నారాయణ ప్రారంభించారు.
Amaravati: అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో మరో కీలక ఘట్టం ప్రారంభమైంది. రాజధానిలో నిర్మిస్తున్న హెచ్ఓడీ (HOD) టవర్-3లో కార్నర్ నోడ్ అమర్చే పనులను మంత్రి నారాయణ ప్రత్యేక పూజలతో ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఏజీఐసీఎల్ ఎండీ శ్రీనివాస్, ఇంజినీర్లు మరియు ఇతర అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి పరిపాలనా కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు.
రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులందరూ ఒకే ప్రాంగణంలో పనిచేసేలా సెక్రటేరియట్కు ఐకానిక్ టవర్లను రూపొందించామని ఆయన వివరించారు. మొత్తం ఐదు టవర్ల నిర్మాణం ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగుతోందని, ఇవి ఆధునిక సాంకేతికతతో నిర్మితమవుతున్నాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీ వినియోగించడం ద్వారా భవనాలు మరింత బలంగా, అందంగా, భూకంప నిరోధకంగా ఉండేలా రూపకల్పన చేశామని తెలిపారు.
గత ఏడాది అధిక వర్షాల కారణంగా సుమారు నాలుగు నెలల పాటు పనులు నిలిచిపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం అన్ని పనులు వేగవంతంగా పునఃప్రారంభమయ్యాయని మంత్రి చెప్పారు. ఐకానిక్ భవనాల నిర్మాణంతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు నివసించే గృహాలు, రహదారులు, నీటి సరఫరా, విద్యుత్ వంటి మౌళిక వసతుల అభివృద్ధి పనులు కూడా సమాంతరంగా జరుగుతున్నాయని వివరించారు.
అమరావతి నిర్మాణానికి ప్రత్యేక ఆర్థిక నమూనాను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రజలు చెల్లించే పన్నుల నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వినియోగించకుండా, స్వయం ఆర్థిక వనరుల ద్వారానే రాజధాని నిర్మాణం కొనసాగుతోందని చెప్పారు. అమరావతి ఒక సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, దీనిపై కొందరు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మవద్దని సూచించారు.
ఇక ఇటీవల అమరావతిలో చోటుచేసుకున్న అగ్ని ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారని మంత్రి తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు విచారణ కొనసాగుతోందని చెప్పారు. ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ ఘటనకు కారణమైతే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
అమరావతి నిర్మాణం మళ్లీ వేగం అందుకుంటుండటం రాష్ట్రానికి శుభ సూచకంగా భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న సమయానికి కీలక భవనాల నిర్మాణం పూర్తయితే, అమరావతి దేశంలోనే అత్యాధునిక రాజధానిగా నిలుస్తుందని అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.