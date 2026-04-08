Nara Lokesh: మంగళగిరిలో 87వ రోజుకు చేరిన మంత్రి నారా లోకేష్ 'ప్రజాదర్బార్'. లోకో పైలట్లు, ఏఎన్‌యూ ఉద్యోగులు, హైర్ బస్ యజమానుల సమస్యలపై మంత్రి సానుకూల స్పందన.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 8 April 2026 1:58 PM IST
Nara Lokesh
Nara Lokesh: ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే నాయకత్వానికి మరో ఉదాహరణగా, టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంత్రి నారా లోకేష్ నిర్వహిస్తున్న ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే 87వ రోజుకు చేరుకున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సామాన్య ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుని పరిష్కార మార్గాలు చూపిస్తున్నారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చిన ప్రజలను మంత్రి ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ, వారి సమస్యలను ఓపికగా విని భరోసా కల్పిస్తున్నారు.

ఈ ప్రజాదర్బార్‌లో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు తమ వినతులను మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ముఖ్యంగా సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే ఏర్పాటుతో సంబంధం ఉన్న సమస్యలు చర్చకు వచ్చాయి. విజయవాడలోని లోకో పైలట్ల గాలా డిపోను తరలించకుండా అక్కడే కొనసాగించాలని సిబ్బంది విజ్ఞప్తి చేశారు. డిపోను ఇతర ప్రాంతాలకు మార్చే యోచనల వల్ల సుమారు 500 కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయని వారు తెలిపారు. ఈ అంశాన్ని మంత్రి గంభీరంగా పరిగణించి సంబంధిత అధికారులతో చర్చించి న్యాయం చేయడానికి కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

అలాగే ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా పనిచేస్తున్న దినసరి వేతన ఉద్యోగుల సమస్యలు కూడా ప్రజాదర్బార్‌లో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఉద్యోగులను క్రమబద్ధీకరించాలని యూనియన్ ప్రతినిధులు కోరగా, వారి పరిస్థితిని పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో తీవ్ర నష్టాలను చవిచూసిన హైర్ బస్ యజమానులు కూడా తమ సమస్యలను మంత్రి ముందుంచారు. బస్సుల రీప్లేస్‌మెంట్‌కు సహాయం అందించాలని వారు కోరగా, ప్రభుత్వం వీలైనంత వరకు సహకారం అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని మంత్రి తెలిపారు.

ఇక భూవివాదాలు వంటి వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా ప్రజాదర్బార్‌లో ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. నంద్యాల జిల్లా గాజులపల్లె గ్రామానికి చెందిన ఒక మహిళ తన వంశపారంపర్య భూమి ఆక్రమణకు గురైందని ఫిర్యాదు చేయగా, దానిపై విచారణ జరిపించి న్యాయం చేయాలని మంత్రి అధికారులకు సూచించారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాకుండా తన వ్యక్తిగత కర్తవ్యమని పేర్కొన్నారు. ప్రజాదర్బార్ ద్వారా ప్రతి సమస్యను వినిపించే అవకాశం కల్పిస్తూ, తక్షణ పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.

ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం ప్రజలతో ప్రభుత్వానికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తగ్గిస్తూ, సమస్యల పరిష్కారానికి వేదికగా మారింది. ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకునే దిశగా మంత్రి నారా లోకేష్ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం మరింత ప్రభావవంతంగా కొనసాగుతుందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

Nara LokeshPraja DarbarMangalagiriSouth Coast Railway Issues
