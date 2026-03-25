Velagapudi: వృద్ధులకు గుడ్ న్యూస్.. వాట్సప్ ద్వారా సీనియర్ సిటిజన్ కార్డులు!
Velagapudi: వెలగపూడిలో సీనియర్ సిటిజన్స్ కౌన్సిల్ భేటీ. 'వాట్సప్ మన మిత్ర' ద్వారా వృద్ధులకు ఉచిత గుర్తింపు కార్డులు.
Velagapudi: వెలగపూడి సచివాలయంలో సీనియర్ సిటిజన్స్ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశం రాష్ట్రంలో వృద్ధుల సంక్షేమంపై కీలక చర్చలకు వేదికైంది. మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో వయోవృద్ధుల ఆరోగ్యం, భద్రత, సామాజిక సంక్షేమంపై విస్తృతంగా సమీక్ష జరిగింది. భవిష్యత్తులో పెరుగుతున్న వృద్ధుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం ఇచ్చారు.
రాష్ట్రంలో వృద్ధుల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోందని, 2036 నాటికి ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు వృద్ధుడిగా మారే అవకాశముందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు ముందస్తు ప్రణాళికలు అవసరమని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సేవలు, భద్రతా చర్యలు, సామాజిక మద్దతు వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు.
సీనియర్ సిటిజన్స్కు సులభంగా సేవలు అందించేందుకు “వాట్సప్ మన మిత్ర” ద్వారా ఉచితంగా సీనియర్ సిటిజన్ కార్డులు జారీ చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనివల్ల వృద్ధులకు ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు వేగంగా చేరుతాయని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకునే మోసాలను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు.
వృద్ధాశ్రమాల్లో నివసించే పెద్దల కోసం వ్యాయామ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. శారీరక ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం వృద్ధులకు ఎంతో అవసరమని, దీనివల్ల వారి జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని అన్నారు. అలాగే మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
ప్రభుత్వ రవాణా సేవల్లో కూడా వృద్ధులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో సీట్ల కేటాయింపు, రాయితీలు కచ్చితంగా అమలు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వృద్ధులు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టిన పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ కూడా ప్రస్తావనకు వచ్చింది. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోందని తెలిపారు.
మొత్తానికి, వృద్ధుల సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం సమగ్రంగా పనిచేస్తోందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. వృద్ధులకు గౌరవం, భద్రత, ఆరోగ్యం కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యతగా భావిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో వృద్ధుల జీవితాలను మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చనున్నాయని ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.