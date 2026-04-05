Earthquake : మన్యం ఏజెన్సీలో భూకంపం.. అరకు, పాడేరులో అల్లకల్లోలం... భయంతో పరుగులు తీసిన జనం

Earthquake : అల్లూరి జిల్లా పాడేరు, అరకు ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.4 తీవ్రత నమోదవ్వగా, భయంతో జనం వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు. కోరాపుట్ సమీపంలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు.

Published on: 5 April 2026 8:21 AM IST
Earthquake : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మన్యం ప్రాంతం అర్ధరాత్రి వేళ ఒక్కసారిగా వణికిపోయింది. ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండే పాడేరు ఏజెన్సీ పరిసరాల్లో భూమి కంపించడంతో గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. గాఢ నిద్రలో ఉన్న సమయంలో భూమి ఒక్కసారిగా ఊగడంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక జనం ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. శనివారం రాత్రి సరిగ్గా 11:31 గంటల సమయంలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది. ప్రధానంగా పాడేరు, అరకు వ్యాలీ, హుకుంపేట, పెదబయలు, ముంచంగిపుట్టు మండలాల్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది. నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా భూమి నుంచి భారీ శబ్దం రావడంతో పాటు ఇళ్లలోని సామాన్లు, గిన్నెలు కింద పడిపోయాయి. దీంతో భయాందోళనకు గురైన గిరిజనులు, చలిని కూడా లెక్కచేయకుండా చంటి పిల్లలు, వృద్ధులతో కలిసి ఇళ్ల వెలుపలికి వచ్చి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో తలదాచుకున్నారు.

భూకంప కేంద్రం ఎక్కడంటే?

నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మోలజీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ భూకంప కేంద్రం ఒడిశాలోని కోరాపుట్ సమీపంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 4.4 గా నమోదైంది. భూ అంతర్భాగంలో సుమారు 5 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ కదలికలు సంభవించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భూ ప్రకంపనల ప్రభావం బలంగా ఉండటంతో సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలు రాత్రంతా జాగారం చేశారు. దాదాపు 3 నుంచి 5 సెకన్ల పాటు భూమి కంపించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

కొండ చరియల భయం

ఏజెన్సీ ప్రాంతం అంతా కొండలు, గుట్టలతో కూడి ఉంటుంది. సాధారణంగా భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు కొండ చరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉండటంతో గిరిజనులు మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతంలోనూ మన్యంలో అక్కడక్కడా స్వల్ప ప్రకంపనలు వచ్చినప్పటికీ, ఈసారి తీవ్రత కొంచెం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఆస్తి నష్టం లేదా ప్రాణ నష్టం జరిగిందేమోనని అధికారులు ఆరా తీశారు. అయితే ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఎక్కడా ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదని తెలియడంతో అటు ప్రజలు, ఇటు అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచన

ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి అదుపులోనే ఉన్నప్పటికీ, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రెవెన్యూ మరియు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రకంపనలు వచ్చినప్పుడు ఇళ్లలో ఉండటం కంటే ఆరుబయట ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఉండటం సురక్షితమని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా పాతబడ్డ ఇళ్లలో ఉండేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. ఈ భూకంప తీవ్రత 4.4 గా నమోదవ్వడం వల్ల పెద్దగా ప్రమాదం లేదని, ఇవి సాధారణ కదలికలేనని సీస్మోలజీ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. రాత్రంతా ప్రజలు భయంతో వీధుల్లోనే గడపడంతో ఏజెన్సీలో యుద్ధ వాతావరణం కనిపించింది.

