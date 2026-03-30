Allagadda: నిరుద్యోగ యువతకు అండగా ఎమ్మెల్యే.. కొలువుల జాతర

Published on: 30 March 2026 9:55 PM IST
Allagadda: నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ పట్టణంలో నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు మెగా జాబ్ మేళా విజయవంతంగా నిర్వహించబడింది. సోమవారం ఆళ్లగడ్డలోని అనంత డిగ్రీ కాలేజీలో ఈ జాబ్ మేళాను ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు.

ఈ జాబ్ మేళాకు సుమారు 300 మంది నిరుద్యోగ యువత హాజరై తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. దాదాపు 15 ప్రముఖ కంపెనీలు పాల్గొని అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించాయి. ఎంపిక ప్రక్రియ అనంతరం మొత్తం 60 మంది అభ్యర్థులు వివిధ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

తదనంతరం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో భూమా అఖిలప్రియ స్వయంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆఫర్ లెటర్లు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆమె, యువత ఉపాధి కోసం ఇలాంటి జాబ్ మేళాలను మరింతగా నిర్వహించేందుకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు.

