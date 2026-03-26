Markapuram Bus Accident: మార్కాపురం ఘటన.. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5లక్షల పరిహారం

Arun Chilukuri
Published on: 26 March 2026 2:38 PM IST
Markapuram Bus Accident: ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం సమీపంలోని రాయవరం వద్ద జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఈ ప్రమాద ఘటనపై ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. మృతుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆకాంక్షిస్తూ మంత్రిమండలి రెండు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటించి సంతాపం ప్రకటించింది.

బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా

ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు మరియు గాయపడిన వారికి ప్రభుత్వం తరపున భారీ ఆర్థిక సాయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబాలకు: ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల చొప్పున పరిహారం. గాయపడిన వారికి చికిత్స ఖర్చులతో పాటు రూ. 2 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని, ఈ క్లిష్ట సమయంలో వారిని ఆదుకోవడం తమ బాధ్యతని సీఎం పేర్కొన్నారు.

మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశం

ప్రస్తుతం ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితులకు అందుతున్న వైద్యం, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సంబంధిత మంత్రులకు మరియు జిల్లా అధికారులకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. సహాయక చర్యల్లో ఎలాంటి జాప్యం జరగకూడదని స్పష్టం చేశారు.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
