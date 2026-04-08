Macherla: మాచర్ల అత్యాచార కేసులో ట్విస్ట్.. నిందితుడు ప్రియుడే!
Macherla: మాచర్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై జరిగిన అమానుష దాడి కేసులో కీలక మలుపు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అని నమ్మించిన బాధితురాలు.. చివరకు వాట్సాప్ చాటింగ్ ఆధారంగా నిందితుడు ఆమె ప్రియుడేనని పోలీసులు తేల్చారు.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై జరిగిన అమానుష అత్యాచారం మరియు హత్యాయత్నం కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. తొలుత గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఇంట్లోకి చొరబడి దాడి చేశాడని భావించినప్పటికీ, పోలీసుల లోతైన దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. బాధితురాలికి అత్యంత సన్నిహితుడైన ఆమె ప్రియుడే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.
ఘటన నేపథ్యం
ఈ నెల ఈస్టర్ పండుగ ముందు రోజు సత్తెనపల్లి వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన సదరు మహిళపై నిందితుడు విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. మంచినీళ్ల సాకుతో ఇంట్లోకి చొరబడి, ఆమెపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టడమే కాకుండా.. కాళ్లు చేతులు కట్టేసి, వివస్త్రను చేసి జననాంగంపై ఇనుప చువ్వతో దాడి చేశాడు. ఆమె కుమారుడు ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి స్నేహితులను పంపగా, రక్తపు మడుగులో ఉన్న బాధితురాలిని చూసి వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు - సాంకేతిక ఆధారాలు
మొదట బాధితురాలు కూడా గుర్తుతెలియని వ్యక్తి అని చెప్పి పోలీసులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే, ఘటనా స్థలంలో ఉన్న మద్యం బాటిళ్లు, భోజనం పార్శిళ్లను చూసిన పోలీసులకు ఇది తెలిసిన వారి పనేనని అనుమానం వచ్చింది. సిసి టీవీ ఫుటేజీలో ఆధారాలు లభించకపోవడంతో, పోలీసులు బాధితురాలి సెల్ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకుని వాట్సాప్ డేటా (WhatsApp Data) రిట్రీవ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో రాజుపాలెం మండలానికి చెందిన శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తితో ఆమె జరిపిన చాటింగ్ ఆధారంగా నిందితుడిని గుర్తించారు.
నిందితుడు శ్రీనివాస్ అరెస్ట్
పోలీసుల విచారణలో శ్రీనివాస్ తన నేరాన్ని అంగీకరించినట్లు సమాచారం. వ్యక్తిగత కారణాలతోనే ఆమెపై అంత వికృతంగా దాడి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి కోలుకుంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసులో పోలీసులు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. త్వరలోనే అతడిని రిమాండ్కు తరలించనున్నారు.