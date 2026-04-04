Macherla: ఎంతటి వాడైనా వదిలిపెట్టొద్దు.. పోలీసులకు రాయపాటి హుకుం!

Macherla: మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై జరిగిన అత్యాచార యత్నం ఘటనపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్ రాయపాటి శైలజ తీవ్రంగా స్పందించారు.

HARIKISHAN
Published on: 4 April 2026 5:07 PM IST
Macherla
Macherla: ఎంతటి వాడైనా వదిలిపెట్టొద్దు.. పోలీసులకు రాయపాటి హుకుం!

Macherla: మాచర్లలో మహిళపై జరిగిన అమానుష ఘటనపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ ఘటనను అత్యంత గంభీరంగా తీసుకున్న కమిషన్ చైర్‌పర్సన్ రాయపాటి శైలజ, నిందితుడిని వెంటనే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. మహిళల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

ఘటన వివరాలు తెలిసిన వెంటనే బాధిత మహిళకు ఫోన్ ద్వారా పరామర్శించిన రాయపాటి శైలజ, ఆమెకు పూర్తి భరోసా కల్పించారు. ఈ కష్ట సమయంలో ప్రభుత్వం, మహిళా కమిషన్ పూర్తిగా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. బాధితురాలి ఆరోగ్యం, భద్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు.

పోలీసులు కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యంతో తీసుకుని వేగవంతంగా దర్యాప్తు చేయాలని ఆమె ఆదేశించారు. నిందితుడు ఎవరైనా సరే, ఎంత ప్రభావశాలి అయినా సరే, కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలను అరికట్టడం ప్రభుత్వ ప్రధాన బాధ్యత అని రాయపాటి శైలజ పేర్కొన్నారు. సమాజంలో మహిళలు భయంలేకుండా జీవించే పరిస్థితులు కల్పించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ప్రతి కేసులో బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.

అంతేకాకుండా, బాధిత మహిళకు అవసరమైన అన్ని విధాల సహాయం అందించేందుకు మహిళా కమిషన్ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. వైద్య సహాయం, న్యాయ సహాయం, భద్రతా చర్యలు అన్నింటినీ సమగ్రంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. బాధితురాలి గౌరవాన్ని కాపాడుతూ విచారణ జరగాలని కూడా పేర్కొన్నారు.

మాచర్ల ఘటనపై మహిళా కమిషన్ తీసుకున్న ఈ కఠిన వైఖరి, మహిళల భద్రతపై ప్రభుత్వం ఉన్న నిబద్ధతను మరోసారి స్పష్టం చేసింది. నిందితుడికి కఠిన శిక్షలు పడేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కమిషన్ హామీ ఇవ్వడంతో బాధితురాలికి న్యాయం జరుగుతుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తమవుతోంది.

MacherlaRayapati SailajaAndhra Pradesh
HARIKISHAN

HARIKISHAN

