Macherla: ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై అత్యాచార యత్నం.. సీఎం ఆగ్రహం

Macherla: మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై జరిగిన అత్యాచార యత్నం ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

HARIKISHAN
Published on: 4 April 2026 2:19 PM IST

Macherla: మాచర్ల పట్టణంలో చోటుచేసుకున్న దారుణ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై జరిగిన అత్యాచార యత్నం నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. ఘటనపై వెంటనే స్పందించిన సీఎం, నిందితుడిని త్వరితగతిన అరెస్టు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, పంచాయితీరాజ్ శాఖలో కార్యాలయ సబార్డినేట్‌గా పనిచేస్తున్న మహిళ ఇంట్లోకి ఓ అగంతకుడు చొరబడి అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన బాధితురాలికి తీవ్ర మానసిక ఆందోళన కలిగించడంతో పాటు స్థానికంగా భయాందోళనలు రేకెత్తించింది. విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే స్పందించిన అధికారులు, బాధితురాలిని గుంటూరు జీజీహెచ్‌కు తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు అవసరమైన వైద్య సహాయం అందిస్తూ, భద్రతా చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనను అత్యంత ప్రాధాన్యంతో తీసుకున్న పోలీసు శాఖ, అదనపు ఎస్పీ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.

ఇప్పటికే కొందరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. నిందితుడు ఎక్కడ ఉన్నాడనే దానిపై ఆధారాలు సేకరించి త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి నిజానిజాలు వెలికి తీస్తామని చెప్పారు.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని ఆయన హెచ్చరించారు. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించడంతో పాటు, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోలీసు శాఖ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

మహిళల భద్రత ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్య అంశమని స్పష్టం చేసిన సీఎం, ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఆదేశించారు. మొత్తం మీద, ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం గంభీరంగా స్పందించడం ద్వారా మహిళల రక్షణ విషయంలో కఠిన వైఖరి కొనసాగుతుందని స్పష్టమవుతోంది.

MacherlaAndhra PradeshCM Chandrababu Naidu
