Inspirational Love Story: ధైర్యే సాహసే.. ప్రాణాలకు తెగించి ప్రియుడిని వరించిన యువతి!

Inspirational Love Story: ప్రేమ అనేది రెండు మనసుల కలయిక అని, దానికి రూపం, ఎత్తు లేదా అందం వంటి కొలమానాలు ఉండవని మచిలీపట్నంలో జరిగిన ఒక వివాహం నిరూపించింది.

Inspirational Love Story: ప్రేమ అనేది రెండు మనసుల కలయిక అని, దానికి రూపం, ఎత్తు లేదా అందం వంటి కొలమానాలు ఉండవని మచిలీపట్నంలో జరిగిన ఒక వివాహం నిరూపించింది. సమాజం చూసే చిన్నచూపును, కుటుంబ సభ్యుల హెచ్చరికలను పక్కన పెట్టి, తన మనసు మెచ్చిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న ఒక యువతి ధైర్యం ఇప్పుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

9వ తరగతిలోనే చిగురించిన స్నేహం:

కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం రాజుపేటకు చెందిన వేముల శశి, అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఒక ముస్లిం యువతి గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరిద్దరి పరిచయం 9వ తరగతిలోనే స్నేహంగా మొదలైంది. కాలం గడిచేకొద్దీ అది గాఢమైన ప్రేమగా బలపడింది. శశి శారీరకంగా మరుగుజ్జు వ్యక్తి (Dwarf) అయినప్పటికీ, అతడి వ్యక్తిత్వాన్ని, మంచితనాన్ని ఇష్టపడిన ఆ యువతి, జీవితాంతం అతడితోనే నడవాలని నిర్ణయించుకుంది.

వృత్తిరీత్యా ఇద్దరూ కష్టజీవులే:

ప్రస్తుతం శశి జిల్లా కోర్టులో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగిగా పనిచేస్తుండగా, ఆ యువతి ఒక మెడికల్ షాపులో పనిచేస్తూ స్వయం సమృద్ధిగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇద్దరూ తమ కాళ్లపై తాము నిలబడాలనే నిశ్చయంతో ఉండటం విశేషం.

అడ్డుగోడలను అధిగమించి..

వీరి ప్రేమ వివాహానికి అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ప్రధానంగా కులాలు, మతాలు వేరు కావడంతో పాటు, శశి శారీరక స్థితిపై యువతి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పెద్దల నుండి ఒత్తిడి పెరగడం, ప్రాణహాని ఉందని భావించడంతో, ఈ జంట సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్న ఈ నవజంట, తమకు రక్షణ కల్పించాలంటూ ఇనుకుదురుపేట పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఆశ్రయించారు. తమ ఇష్టప్రకారమే వివాహం చేసుకున్నామని, పెద్దల నుండి వేధింపులు లేకుండా చూడాలని వారు పోలీసులను కోరారు. ప్రాణాలకు తెగించి తన ప్రేమను గెలిపించుకున్న ఆ యువతి ధైర్యాన్ని చూసి స్థానికులు మరియు నెటిజన్లు అభినందిస్తున్నారు.

