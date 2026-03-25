Amaravati: నేరస్తులకు ఇక చెక్.. రాష్ట్రంలో రాబోతున్న 'స్మార్ట్ పోలీసింగ్'!

Amaravati: ఏపీలో సింగపూర్ తరహా స్మార్ట్ పోలీసింగ్ అమలుపై హోం మంత్రి అనిత సమీక్ష. ఏఐ, ఫేస్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీతో నేరాల నియంత్రణకు ప్లాన్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 March 2026 5:30 PM IST
Amaravati
X

Amaravati: అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో హోం మంత్రి అనిత ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కీలక సమావేశం రాష్ట్ర పోలీసింగ్ వ్యవస్థలో మార్పులకు నాంది పలికింది. ఈ సమావేశంలో Singapore Police Force ప్రతినిధులు పాల్గొని, తమ దేశంలో అమలు చేస్తున్న ‘స్మార్ట్ పోలీసింగ్’ విధానాలను సమగ్రంగా వివరించారు. భద్రతా వ్యవస్థను ఆధునిక సాంకేతికతతో ఎలా బలోపేతం చేయవచ్చో అనే అంశంపై విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది.

సింగపూర్ దేశం ప్రపంచంలో అత్యాధునిక పోలీసింగ్ వ్యవస్థలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. అక్కడ అమలు చేస్తున్న స్మార్ట్ పోలీసింగ్ విధానాల్లో కృత్రిమ మేధస్సు (AI), సీసీటీవీ నెట్‌వర్క్‌లు, డేటా అనలిటిక్స్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ వంటి టెక్నాలజీల వినియోగం కీలకంగా నిలుస్తోంది. ఈ టెక్నాలజీల ద్వారా నేరాల నిరోధం, వేగవంతమైన విచారణ, ప్రజా భద్రత పరిరక్షణలో విశేష ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో, మన రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి ఆధునిక పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఆసక్తి చూపుతోంది. రాష్ట్ర పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సింగపూర్ మోడల్‌ను ఎలా అనుసరించాలి అనే దానిపై ఈ సమావేశంలో లోతైన చర్చ జరిగింది. ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాలు మరియు సున్నిత ప్రాంతాల్లో భద్రతను మెరుగుపరచడానికి టెక్నాలజీ ఆధారిత పరిష్కారాలను అమలు చేయాలనే దిశగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

హోం మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ, “ప్రపంచ స్థాయి భద్రతా ప్రమాణాలను రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం మా ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన మరియు సమర్థవంతమైన పోలీస్ సేవలను అందించడం కోసం సాంకేతికతను పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలి” అని తెలిపారు. స్మార్ట్ పోలీసింగ్ ద్వారా నేరాలను ముందుగానే అంచనా వేసి నివారించే సామర్థ్యం పెరుగుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇంకా, పోలీస్ శాఖలో పరిపాలనా సంస్కరణలు కూడా కీలకంగా ఉంటాయని ఈ సమావేశంలో ప్రస్తావించారు. సింగపూర్‌లో పోలీస్ శాఖలో అమలు చేస్తున్న డిజిటల్ పరిపాలన, ఆన్‌లైన్ సేవలు, ఫిర్యాదు వ్యవస్థలు ప్రజలకు సులభతరం అయ్యాయని ప్రతినిధులు వివరించారు. ఈ విధానాలను మన రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తే ప్రజలకు పోలీస్ సేవలు మరింత చేరువ అవుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఈ సమావేశం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టమైన దిశను ఎంచుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. టెక్నాలజీ ఆధారిత భద్రతా వ్యవస్థలు అమలులోకి వస్తే, నేరాల నియంత్రణ మాత్రమే కాకుండా ప్రజలలో భద్రతా భావన కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాదు, పోలీస్ వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసం కూడా మరింత బలపడుతుంది.

మొత్తంగా, అమరావతిలో జరిగిన ఈ సమావేశం రాష్ట్ర పోలీసింగ్ రంగంలో మార్పులకు మార్గదర్శకంగా నిలవనుంది. సింగపూర్ అనుభవాలను ఆధారంగా తీసుకుని, స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా స్మార్ట్ పోలీసింగ్ అమలు చేస్తే, రాష్ట్రం భద్రతా రంగంలో ఒక కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టడం ఖాయం.

AnithaSingaporeAmaravatiAP Police
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X