Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడి ప్రతాపం.. నేడు నిప్పుల కొలిమిలా మారనున్న ఏపీ, తెలంగాణ
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు ముదురుతున్నాయి. ఈ ఆదివారం ఏపీ, తెలంగాణలో ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీలకు చేరే అవకాశం ఉంది. వడగాల్పుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. మార్చి నెల ముగియకముందే మే నెల ఎండలను తలపిస్తూ ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ఆదివారం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎండల తీవ్రత సాధారణం కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రాలు హెచ్చరించాయి. ముఖ్యంగా విజయవాడ, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఉక్కపోతతో పాటు వడగాల్పుల ప్రభావం కూడా ఎక్కువగా ఉండనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిప్పులు కురిపిస్తున్న ఎండలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేసవి సెగలు మొదలయ్యాయి. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఆదివారం ఎన్టీఆర్ జిల్లా, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా విజయవాడలో వాతావరణం చాలా పొడిగా మారి, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 38°C కి చేరుకోవచ్చు. రాయలసీమ జిల్లాల్లో పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 42°C వరకు వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. సూర్యరశ్మి తీవ్రత (UV Index) 10 గా ఉండటం వల్ల చర్మం నేరుగా ఎండకు గురైతే ప్రమాదకరమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తెలంగాణలోనూ అదే పరిస్థితి.. ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి
తెలంగాణలోనూ భానుడి భగభగలు మొదలయ్యాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఆదివారం గరిష్టంగా 38°C ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉదయం నుండే ఎండ తీవ్రత మొదలై మధ్యాహ్నం సమయానికి శిఖర స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ వంటి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీల మార్కును దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వేడి కంటే ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టనుంది. మధ్యాహ్నం 12 నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం.
అక్కడక్కడ వర్ష సూచన.. కాస్త ఉపశమనం
ఎండలు ఇంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకు ఊరట లభించనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తర కోస్తా ప్రాంతాల్లో, తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు వంటి తూర్పు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది కేవలం 5 నుండి 15 శాతం వరకు మాత్రమే అవకాశం ఉండటంతో, ఎండ ప్రభావమే ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం
తీవ్రమైన ఎండల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దాహం వేయకపోయినా తరచుగా మంచినీరు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు వంటి ద్రవ పదార్థాలను తీసుకోవాలి. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, టోపీ లేదా తెల్లటి కాటన్ వస్త్రాలను తలకు చుట్టుకోవడం మంచిది. వడదెబ్బ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. రైతులు తమ కోతకు వచ్చిన పంటలను భద్రపరుచుకోవాలని, పశువులను నీడలో ఉంచాలని సూచించడమైనది. ఎండలో కిటికీలు మూసి ఉంచి, సాయంత్రం వేళల్లో తెరిస్తే ఇంటి లోపల వాతావరణం కొంత చల్లగా ఉంటుంది.