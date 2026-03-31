Amaravati: చేనేతలకు ‘పవర్’ గిఫ్ట్ రేపటి నుంచే!
Amaravati: చేనేత కార్మికులకు ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని ప్రభుత్వం రేపటి నుంచి అమలు చేయనుంది.
Amaravati: చేనేత రంగానికి ఊరట కలిగించే కీలక నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తూ, చేనేత కార్మికులకు ఉచిత విద్యుత్ అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రేపటి నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకం అమల్లోకి రానుంది. ఈ నిర్ణయం చేనేత కుటుంబాల్లో ఆనందాన్ని నింపుతోంది.
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రకారం, సంప్రదాయ మగ్గాలకు నెలకు 200 యూనిట్లు, మరమగ్గాలకు 500 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించనుంది. పెరుగుతున్న విద్యుత్ ఛార్జీలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న చేనేత కార్మికులకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే చర్యగా భావిస్తున్నారు. చిన్న స్థాయి చేనేత కార్మికులు తమ వృత్తిని కొనసాగించేందుకు ఇది ఎంతో సహాయకరంగా మారనుంది.
ఈ పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి సుమారు రూ.150 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ఆర్థిక భారం ఉన్నప్పటికీ, సంప్రదాయ వృత్తులను కాపాడటం, గ్రామీణ ఉపాధిని పెంపొందించడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. చేనేత రంగం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా, ఈ సహాయం ఆ రంగానికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకురానుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,04,488 చేనేత కుటుంబాలు ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నాయి. ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న చేనేత కార్మికులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుంది. విద్యుత్ ఖర్చులు తగ్గడం వల్ల వారి ఆదాయం కొంత మేర పెరగడంతో పాటు, ఉత్పత్తి వ్యయం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో మార్కెట్లో పోటీ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇటీవల కాలంలో చేనేత రంగం అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. యాంత్రిక వస్త్రాల పోటీ, పెరుగుతున్న ముడి సరుకు ధరలు, మార్కెట్ సమస్యలు వంటి అంశాలు కార్మికులను కష్టాల్లోకి నెట్టాయి. ఇలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వారికి నూతన ఆశలను కలిగిస్తోంది. యువత కూడా మళ్లీ ఈ వృత్తిపై ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసిందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. సంక్షేమంతో పాటు సంప్రదాయ వృత్తులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా సమగ్ర అభివృద్ధి సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
మొత్తానికి, చేనేత కార్మికులకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం ఒక కీలక మలుపుగా నిలవనుంది. ఇది కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాకుండా, చేనేత రంగానికి పునరుజ్జీవం కలిగించే చర్యగా కూడా భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం ఎంతవరకు ఫలితాలు ఇస్తుందో రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమవుతుంది.