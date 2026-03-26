Nidadavole: నిడదవోలులో నాణ్యత లేని ఆహారం విక్రయిస్తే లైసెన్స్ రద్దు!
Nidadavole: నిడదవోలు పట్టణంలో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుప్రియ ఆధ్వర్యంలో ఆహార భద్రతా తనిఖీలు. శ్రీ వెంకటేశ్వర రెస్టారెంట్లో శాంపిల్స్ సేకరణ.
Nidadavole: నిడదవోలు పట్టణంలో ఆహార భద్రతపై అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుప్రియ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక గణపతి సెంటర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర రెస్టారెంట్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు.
తనిఖీల సందర్భంగా రెస్టారెంట్లో తయారు చేస్తున్న ఆహార పదార్థాలు, వాడుతున్న నూనెలు, నిల్వ విధానాలు, పరిశుభ్రత పరిస్థితులను ఆమె సమగ్రంగా పరిశీలించారు. అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన కొన్ని ఆహార పదార్థాల నుంచి శాంపిల్స్ సేకరించి, వాటిని ల్యాబ్ పరీక్షల కోసం పంపిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ సుప్రియ మాట్లాడుతూ, ప్రజల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఎలాంటి రాజీ పడబోమని స్పష్టం చేశారు. ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీలు, నాణ్యత లోపాలు గుర్తించిన పక్షంలో సంబంధిత వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
ఇలాంటి తనిఖీలు పట్టణంలో నిరంతరం కొనసాగుతాయని, హోటల్ యజమానులు పరిశుభ్రత ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. ప్రజలు కూడా నాణ్యమైన ఆహారాన్ని మాత్రమే వినియోగించాలని, ఏవైనా అనుమానాస్పద అంశాలు గమనించినట్లయితే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఆమె కోరారు.
ఈ తనిఖీలతో పట్టణంలోని హోటల్ వ్యాపారుల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొనగా, ప్రజల్లో మాత్రం ఆహార భద్రతపై నమ్మకం పెరుగుతోంది.