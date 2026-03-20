Guntur: బాజీబాబా దర్గా ఉర్సులో ప్రమాదం.. చిన్నారుల పరిస్థితి విషమం
గుంటూరు: గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానిలో జరుగుతున్న బాజీబాబా దర్గా ఉర్సు మహోత్సవంలో పెను ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఉత్సవాల్లో భాగంగా కాల్చిన బాణాసంచా నిప్పురవ్వలు ఎగిరిపడటంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో ఆటోలో ఉన్న ఇద్దరు చిన్నారులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
అసలేం జరిగిందంటే:
బాజీబాబా ఉర్సు ఉత్సవాల సందర్భంగా భారీగా బాణాసంచా కాలుస్తుండగా, భద్రతాపరమైన జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడంతో ప్రమాదం సంభవించింది. టపాసుల నిప్పురవ్వలు సమీపంలోని ఆటోపై పడటంతో అది ప్రమాదానికి గురైంది. ఆ సమయంలో ఆటోలో ఉన్న ఇద్దరు చిన్నారులు మంటల్లో చిక్కుకుని తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన స్థానికులు బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రస్తుతం చిన్నారుల పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు. తమ బిడ్డలకు మెరుగైన వైద్యం అందించి, ప్రాణాలు కాపాడాలని తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.