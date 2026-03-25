Atmakur: ఆత్మకూరులో సిపిఐ ధర్నా: పేదల ఇళ్ల స్థలాల కోసం పోరుబాట!
Atmakur: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు ఆర్డీవో కార్యాలయం వద్ద పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా జరిగింది.
ఆత్మకూరు (నెల్లూరు జిల్లా): నిరుపేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఐ (CPI) ఆత్మకూరు డివిజన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట భారీ ధర్నా నిర్వహించారు. ఎన్నికల సమయంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలని సిపిఐ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్నికల హామీలు ఏమైనాయి?: యామాల మధు
ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి యామాల మధు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఇన్ని రోజులైనా పేదలకు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీపై స్పష్టత లేకపోవడం దారుణమన్నారు. గూడు లేని ప్రతి పేదవాడికి సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని గుర్తు చేశారు. హామీల అమలులో జాప్యం చేస్తే పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
