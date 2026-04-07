Paderu: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అభివృద్ధికి సంపూర్ణత అభియాన్ 2.0 ఒక దిక్సూచి అని కలెక్టర్ టి. నిశాంతి పేర్కొన్నారు.

Published on: 7 April 2026 9:09 PM IST
Paderu: గణాంకాలు కాదు.. పేదల జీవితాల్లో మార్పు రావాలి

Paderu: జిల్లా లో ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ (Aspirational District Programme) లో భాగంగా జిల్లాలో 'సంపూర్ణత అభియాన్ 2.0' సూచికలను (Indicators) వంద శాతం సాధించేందుకు పకడ్బందీ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలని జిల్లా కలెక్టర్ టి.నిశాంతి అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లాలో ఎదురవుతున్న వివిధ సవాళ్లను అధిగమిస్తూ, సమగ్ర అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేయాలని ఐటీడీ ప్రాజెక్ట్ అధికారి, విద్యా, వైద్య ఆరోగ్య, ప్రణాళిక, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ, పశువర్ధక, డ్వామా,డి ఆర్ డి ఎ శాఖల అధికారులతో సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. మంగళవారం ఉదయం ఆమె తన చాంబర్లో.

జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై, అలాగే

విద్య, వైద్యం,ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడం, (MMR -IMMR)మాతా-శిశు మరణాల రేటును తగ్గించి మెరుగైన వైద్య సేవలను ప్రజలకు చేరువ చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చూచించారు. ఉద్యోగ, స్వయం ఉపాధి, నిరుద్యోగ యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ (Skill Development) అందించి, వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు స్వయం ఉపాధి పథకాల ద్వారా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చేయాడం,

పేదరిక నిర్మూలన, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను క్షేత్రస్థాయిలో అర్హులైన ప్రతి పేదవాడికి అందేలా చూడటం ద్వారా పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేయాలన్నారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో జిల్లాలోని మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం రవాణా, తాగునీరు, విద్యుత్ వంటి కనీస మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు.

"జిల్లా అభివృద్ధి కేవలం గణాంకాలకే పరిమితం కాకుండా, సామాన్యుడి జీవితంలో మార్పు తీసుకురావాలి. 'సంపూర్ణత అభియాన్ 2.0' లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రతి శాఖ సమన్వయంతో పనిచేయాలి. నిర్దేశించిన గడువులోగా అన్ని సూచికలలో జిల్లాను అగ్రస్థానంలో నిలపడమే మన లక్ష్యం గా పనిచేయ్యిలి.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఇంచార్జి జాయింట్, ఐటిడిఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి తిరుమాని శ్రీపూజ, ఐసిడిఎస్ పీడీ ఝాన్సీరామ్ పాడల్ , డిఇఓ కృష్ణారావు, సీపీవో ప్రసాదరావు , డిఏం హెచ్ఓ డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి నాయక్ , పిడి డ్వామ విద్యాసాగర్, పి డి ఆర్ డి ఏ వి మురళి,ఏడి ఏం హెచ్ ఓ డాక్టర్ ప్రతాప్ , సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

జారీ :-జిల్లా సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ,ఏ ఎస్ ఏర్ జిల్లా (పాడేరు).

T NishanthiPaderuASR DistrictSampoornata Abhiyan
