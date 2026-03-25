Guntur: ఒకే ఫ్రేమ్లో లోకేష్, రేవంత్.. ధూళిపాళ్ల ఇంట పెళ్లి సందడి!
Guntur: గుంటూరులో ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్తె వివాహం అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు మంత్రి నారా లోకేష్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
Guntur: గుంటూరు నగరంలో ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుల సమక్షంలో ఒక ఘనమైన వివాహ వేడుక సందడి చేసింది. టీడీపీ సీనియర్ నేత, పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్తె వివాహ వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. నగరంలోని శ్రీ కన్వెన్షన్లో నిర్వహించిన ఈ వేడుకకు రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల నుంచి విశేష స్పందన కనిపించింది. ముఖ్యంగా విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొనడం వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఈ శుభకార్యానికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా కుటుంబ సమేతంగా హాజరుకావడం మరింత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఒకే వేదికపై కలుసుకోవడంతో ఈ వివాహ వేడుక రాజకీయంగా కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. మంత్రి లోకేష్ స్వయంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఆహ్వానించడం పరస్పర సౌహార్దానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
వివాహ వేడుకలో నూతన వధూవరులు నాగసాయి వైదీప్తి, కెవిన్ రామ్లను ప్రముఖులు ఆశీర్వదించారు. వారి వైవాహిక జీవితానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పుష్పగుచ్ఛాలు అందజేశారు. స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో నాయకుల మధ్య ఆత్మీయత స్పష్టంగా కనిపించింది.
ఈ వేడుకకు పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. రాజకీయ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు, ఆహ్వానితులు పాల్గొని వేడుకను మరింత వైభవంగా మార్చారు. మొత్తం మీద, ఈ వివాహ వేడుక ఒక కుటుంబ శుభకార్యమే కాకుండా, రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయ ప్రముఖులు కలిసిన ప్రత్యేక సందర్భంగా నిలిచింది