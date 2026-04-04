పార్టీ ఇమేజ్ ముఖ్యం.. రాజీ పడేది లేదు.. తెలుగు తమ్ముళ్లకు వార్నింగ్!

CM Chandrababu: పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తే ఎంతటి వారైనా సరే వదిలిపెట్టేది లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను హెచ్చరించారు.

HARIKISHAN
Published on: 4 April 2026 2:28 PM IST
CM Chandrababu
పార్టీ ఇమేజ్ ముఖ్యం.. రాజీ పడేది లేదు.. తెలుగు తమ్ముళ్లకు వార్నింగ్!

CM Chandrababu: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఇటీవల ఎమ్మెల్యేల వ్యవహార శైలి చర్చనీయాంశంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చే విధంగా వ్యవహరిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని, అవసరమైతే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల కొన్ని సంఘటనలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సీఎం ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

గత కొన్ని రోజులుగా ఎమ్మెల్యేల వైఖరిపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజా ప్రతినిధులు ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ముందుండాలి గానీ, వివాదాస్పద చర్యలతో పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయకూడదని ఆయన భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే అరవింద్ బాబు వ్యవహారం సీఎం దృష్టిని ఆకర్షించింది.

ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే కూర్చోవడం, అధికార వ్యవహారాల్లో అనవసర జోక్యం చేసుకున్నట్టుగా భావించబడిన ఈ ఘటనపై సీఎం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ అంశంపై వెంటనే స్పందించిన టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే నుంచి వివరణ కోరారు. పార్టీ నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఏదైనా జరిగిందా అనే దానిపై సమగ్ర నివేదికను సిద్ధం చేసి సీఎంకు సమర్పించారు.

ఆ నివేదికను పరిశీలించిన అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు మరింత కఠినంగా స్పందించారు. “గీత దాటితే భరించేది లేదు” అంటూ స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రజల విశ్వాసంతో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ప్రతిష్టను కాపాడటం ప్రతి ప్రజా ప్రతినిధి బాధ్యత అని గుర్తుచేశారు. ఎవరైనా తమ వ్యక్తిగత ప్రవర్తనతో పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తే, వారికి కఠిన చర్యలు తప్పవని పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల వరుసగా కొన్ని వివాదాలు వెలుగులోకి రావడం, సోషల్ మీడియాలో కూడా చర్చకు దారితీస్తున్న నేపథ్యంలో సీఎం ఈ అంశాన్ని చాలా సీరియస్‌గా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎమ్మెల్యేలు తమ బాధ్యతలను గుర్తుంచుకుని ప్రవర్తించాలని, అధికార వ్యవహారాల్లో నియమాలను పాటించాలని సూచించారు. ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన నాయకులు వివాదాల్లో ఇరుక్కోవడం మంచిది కాదని వ్యాఖ్యానించారు.

పార్టీ క్రమశిక్షణ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని మరోసారి స్పష్టం చేసిన సీఎం, అవసరమైతే సస్పెన్షన్ వంటి చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పార్టీ ప్రతిష్ట, ప్రభుత్వ నమ్మకాన్ని కాపాడేందుకు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వెనుకాడబోమని తెలిపారు.

ఇటీవల ఎమ్మెల్యేలపై వస్తున్న వివాదాల నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు పార్టీ అంతర్గతంగా స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇచ్చాయి. ఇకపై ఎవరు గీత దాటినా కఠిన చర్యలు తప్పవన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది పార్టీ క్రమశిక్షణను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ChandrababuNarasaraopetArvind BabuPalla Srinivas
HARIKISHAN

HARIKISHAN

Related Stories
