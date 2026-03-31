Amaravati: ప్రజల వద్దకే వైద్యం.. సంజీవని’తో ప్రజారోగ్యానికి కొత్త దిశ
Amaravati: రాష్ట్రంలో ప్రజారోగ్య రంగంలో సమగ్ర మార్పులు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో ‘సంజీవని’ ప్రాజెక్టును మరింత విస్తృత స్థాయిలో అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే చిత్తూరు జిల్లా, కుప్పం, నారావారిపల్లెలలో విజయవంతంగా అమలవుతున్న ఈ ప్రాజెక్టును జూలై నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు కార్యాచరణ వేగవంతం చేశారు.
ప్రజల ఆరోగ్యంపై ముందస్తు జాగ్రత్తలే ప్రధాన ఆయుధమనే దృష్టితో ప్రభుత్వం ‘ప్రివెంటివ్ హెల్త్’కు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ప్రతీ నెల 4వ శనివారం ‘స్వర్ణాంధ్ర పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్’ కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామస్థాయిలో హెల్త్ క్యాంపులు, గ్రామసభలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, జిల్లా కలెక్టర్లు, వైద్యాధికారులు నేరుగా ప్రజల్లోకి వెళ్లి ఆరోగ్య పరిస్థితులను సమీక్షించనున్నారు.
వచ్చే ఏడాదిలోగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 56.40 లక్షల మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకోసం 904 మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లు సిద్ధం చేస్తుండగా, సుమారు రూ.162 కోట్ల వ్యయాన్ని ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, దూర ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యం. పరీక్షల ఫలితాలను 48 గంటల్లోనే వాట్సాప్ ద్వారా నేరుగా లబ్ధిదారులకు అందించే డిజిటల్ వ్యవస్థను కూడా అమలు చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే 3.14 లక్షల మంది ‘సంజీవని డిజిటల్ నెర్వ్ సెంటర్’లో నమోదు కావడం ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న నమ్మకానికి నిదర్శనం. ప్రతి వ్యక్తికి ప్రత్యేక హెల్త్ రికార్డ్ రూపొందించి, అది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయ్యే విధంగా వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా భవిష్యత్లో వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించి, ఖర్చులను తగ్గించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
అదేవిధంగా, ఆరోగ్యకర జీవనశైలిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. యోగా, న్యూట్రిషన్, మెడిటేషన్, ప్రాణాయామం వంటి అంశాలను ప్రజలు అనుసరించేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ చర్యల వల్ల జీవనశైలి వ్యాధులను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇక వైద్య రంగంలో సంస్కరణలకు సంబంధించి ‘ఏపీ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ’ను ఐదు కీలక పిల్లర్లతో రూపొందిస్తున్నారు. మాతృత్వం, శక్తి, నైపుణ్యం, క్షేమం, సంజీవని అనే అంశాలను కేంద్రంగా తీసుకుని సమగ్ర విధానాన్ని తీసుకురానున్నారు. అదే సమయంలో, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బీమా సంస్థలతో భాగస్వామ్యం చేసి, ప్రతి కుటుంబానికి వైద్య భద్రత కల్పించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
మరోవైపు, వైద్య శాఖలో ఖాళీలను తగ్గించడం, ఫార్మసీ నెట్వర్క్, ల్యాబొరేటరీల సమగ్ర అనుసంధానం, పీపీపీ విధానంలో మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణం వంటి అంశాలపై కూడా సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. గర్భిణీ స్త్రీల విషయంలో అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సిజేరియన్ డెలివరీలు చేయాలని, 20 శాతం మించితే ఆడిటింగ్ చేయాలని కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మొత్తంగా చూస్తే, ‘సంజీవని’ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఆరోగ్య సేవలను ప్రజల గడపకు తీసుకెళ్లడమే కాకుండా, ముందస్తు జాగ్రత్తల ద్వారా ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. ఇది విజయవంతమైతే రాష్ట్ర ఆరోగ్య రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది..