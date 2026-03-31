CM Chandrababu: కుప్పం మోడల్ ఇక రాష్ట్రమంతటా.. 'సంజీవని' ప్రాజెక్టుపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు!
CM Chandrababu: మెరుగైన ప్రజారోగ్యం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యమంలా కృషి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో 'సంజీవని' ప్రాజెక్టుపై అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టు అమలు మరియు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు.
కుప్పం మోడల్.. రాష్ట్రవ్యాప్తం:
చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలోని నారావారిపల్లెలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా విజయవంతంగా నడుస్తున్న 'సంజీవని'ని జూలై నాటికి రాష్ట్రమంతటా విస్తరించాలని సీఎం ఆదేశించారు. వచ్చే ఏడాది కాలంలో దాదాపు 56.40 లక్షల మందికి సమగ్ర వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు.
ప్రజల్లోకి ప్రజాప్రతినిధులు:
ఏప్రిల్ నెల నుంచి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, కలెక్టర్లు మరియు వైద్యాధికారులు నేరుగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ప్రజారోగ్యంపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వైద్య సేవలు అందేలా పర్యవేక్షించాలన్నారు.
ప్రతి నెలా నాలుగో శనివారం నాడు 'స్వర్ణాంధ్ర పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్' పేరుతో గ్రామసభలు, హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు.
సమగ్ర ఆరోగ్య రక్షణే లక్ష్యం:
ప్రతి పౌరుడి ఆరోగ్య సమాచారాన్ని డిజిటలైజ్ చేయడంతో పాటు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశమని చంద్రబాబు వివరించారు. ప్రజారోగ్యంపై చేసే ఖర్చును పెట్టుబడిగా భావించి, ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మించాలని అధికారులకు పిలుపునిచ్చారు.