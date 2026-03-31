Amaravati: జైన గురువుకు ఘన నివాళులు అర్పించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

Amaravati: మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా అమరావతిలో మహావీర్ స్వామి చిత్రపటానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 31 March 2026 7:50 PM IST
Amaravati: జైన మత ఆధ్యాత్మిక గురువు మహావీర్ స్వామి జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అమరావతిలో మహావీర్ స్వామి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి వందనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జీవిత సారాన్ని స్మరించుకుంటూ, సమాజానికి ఆయన అందించిన విలువలను గుర్తుచేశారు.

మహావీర్ స్వామి ఉపదేశాలు శాంతి, అహింస, సహనానికి ప్రతీకలని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రతి మనిషి జీవన విధానంలో సత్యం, అహింస, నియమశీలత ఉండాలని ఆయన బోధించిన సిద్ధాంతాలు నేటికీ సమాజానికి మార్గదర్శకాలని తెలిపారు. ప్రస్తుత కాలంలో పెరుగుతున్న హింసాత్మక ధోరణుల మధ్య మహావీర్ చూపిన మార్గం ఎంతో అవసరమని అన్నారు.

అలాగే, అన్ని మతాలు శాంతి, సోదరభావం నేర్పుతాయని, మహావీర్ స్వామి సందేశాలు సామాజిక ఐక్యతకు పునాది వంటివని సీఎం పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో సామరస్య వాతావరణం నెలకొల్పేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, ప్రతి పౌరుడు పరస్పర గౌరవంతో జీవించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

Mahavir JayantiCM ChandrababuAmaravati
Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
తాజా వార్తలు
