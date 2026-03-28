AP Assembly: అమరావతే ఏపీ ఏకైక రాజధాని.. అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు చారిత్రాత్మక తీర్మానం!
AP Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి మరియు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శాసనసభలో ఒక కీలకమైన, చారిత్రాత్మక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని గుర్తిస్తూ, దానికి పూర్తిస్థాయి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కోరుతూ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు.
కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి - విభజన చట్టంలో మార్పులు:
రాష్ట్ర విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5(2) కు తగిన సవరణలు చేయడం ద్వారా రాజధానిపై పూర్తిస్థాయి స్పష్టత మరియు స్థిరత్వాన్ని కల్పించవచ్చని తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది.
రాజధానిపై స్పష్టమైన వైఖరి:
తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి రాజధానిపై స్పష్టమైన, స్థిరమైన నిర్ణయం ఉండటం అత్యవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. అమరావతి నిర్మాణానికి అవసరమైన అన్ని రక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అనిశ్చితికి తావులేకుండా చట్టపరమైన రక్షణలు కల్పించడమే ఈ తీర్మానం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు.
రాజధాని విషయంలో గత కొన్నేళ్లుగా నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరదించుతూ, అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ అడుగు వేసింది. ఈ తీర్మానం రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.