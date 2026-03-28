AP Assembly: అమరావతే ఏపీ ఏకైక రాజధాని.. అసెంబ్లీలో సీఎం చంద్రబాబు చారిత్రాత్మక తీర్మానం!

AP Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి మరియు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శాసనసభలో ఒక కీలకమైన, చారిత్రాత్మక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.

Arun Chilukuri
Published on: 28 March 2026 11:36 AM IST
AP Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి మరియు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శాసనసభలో ఒక కీలకమైన, చారిత్రాత్మక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని గుర్తిస్తూ, దానికి పూర్తిస్థాయి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కోరుతూ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు.

కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి - విభజన చట్టంలో మార్పులు:

రాష్ట్ర విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5(2) కు తగిన సవరణలు చేయడం ద్వారా రాజధానిపై పూర్తిస్థాయి స్పష్టత మరియు స్థిరత్వాన్ని కల్పించవచ్చని తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది.

రాజధానిపై స్పష్టమైన వైఖరి:

తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి రాజధానిపై స్పష్టమైన, స్థిరమైన నిర్ణయం ఉండటం అత్యవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. అమరావతి నిర్మాణానికి అవసరమైన అన్ని రక్షణాత్మక చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అనిశ్చితికి తావులేకుండా చట్టపరమైన రక్షణలు కల్పించడమే ఈ తీర్మానం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు.

రాజధాని విషయంలో గత కొన్నేళ్లుగా నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరదించుతూ, అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ అడుగు వేసింది. ఈ తీర్మానం రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

