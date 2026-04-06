CM Chandrababu: ఏపీకి ఒకే ఒక్క రాజధాని.. అది అమరావతి: సీఎం చంద్రబాబు!
CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒకే ఒక్క రాజధాని ఉంటుందని, అది 'అమరావతి' మాత్రమేనని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పునరుద్ఘాటించారు.
CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒకే ఒక్క రాజధాని ఉంటుందని, అది 'అమరావతి' మాత్రమేనని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పునరుద్ఘాటించారు. గత ప్రభుత్వం అవలంబించిన విధానాల వల్ల రాష్ట్రం తన గుర్తింపును కోల్పోయిందని, అడ్రస్ లేని స్థితికి చేరుకుందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఆయన రాజధాని అంశంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
"గత ఐదేళ్ల పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే రాజధాని పేరు కూడా చెప్పలేని దుస్థితిని తీసుకువచ్చారు. మూడు రాజధానుల పేరుతో 'మూడు ముక్కలాట' ఆడి వ్యవస్థలను పూర్తిగా విధ్వంసం చేశారు" అని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. అమరావతి ఇకపై కేవలం అంకెల్లో రాజధాని కాదని, అది ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమైన 'ప్రజా రాజధాని' అని సీఎం అభివర్ణించారు.
అమరావతి అభివృద్ధికి దేశంలోని దాదాపు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. పార్లమెంటులో ఉన్న 50 పార్టీలలో 49 పార్టీలు అమరావతి వైపే నిలబడ్డాయని, కానీ ఒక్క వైసీపీ మాత్రమే దీనిని వ్యతిరేకించిందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తును పణంగా పెట్టి, రాజధానిని అడ్డుకోవడం ప్రజలను మోసం చేయడం కాదా?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
భవిష్యత్తు ప్రణాళిక:
రాష్ట్రానికి అమరావతి ఒకటే రాజధానిగా ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తూనే, రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలను సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. అమరావతి నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే వేగవంతం అయ్యాయని, అతి త్వరలోనే ఇది ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా అవతరిస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.