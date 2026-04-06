CM Chandrababu: భూమినే భారీ జలాశయంగా మారుద్దాం: యాడికిలో సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు!
CM Chandrababu: రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, వ్యవసాయ సుస్థిరత కేవలం నీటి సంరక్షణతోనే సాధ్యమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అనంతపురం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా యాడికిలో ఏర్పాటు చేసిన సాగునీటి సంఘాల ప్రతినిధులు, రైతులతో ఆయన ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నీటి విలువ మరియు రాయలసీమ అభివృద్ధిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రకృతి వనరుల సంరక్షణ - పౌరుల బాధ్యత:
ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనరులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని సీఎం అన్నారు. కేవలం ప్రాజెక్టులే కాకుండా, భూగర్భ జలమట్టాన్ని పెంచడం ద్వారా భూమినే ఒక భారీ జలాశయంగా మార్చుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నీటి బొట్టు విలువను గుర్తించి సంరక్షించుకుంటేనే రాబోయే తరాలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని, లేదంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరించారు.
హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ:
రాయలసీమ ప్రాంతం గత కొన్నేళ్లుగా సాగు పద్ధతుల్లో గొప్ప మార్పులు సాధించిందని చంద్రబాబు కొనియాడారు. బిందు, తుంపర సేద్యం (Micro Irrigation) అమలు చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే నంబర్ వన్గా నిలిచిందని ఆయన గర్వంగా ప్రకటించారు. తక్కువ నీటితో ఎక్కువ దిగుబడి సాధిస్తూ రాయలసీమ ప్రాంతం 'హార్టికల్చర్ హబ్'గా రూపాంతరం చెందిందని, దీనిని మరింత విస్తరిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
రైతులకు చంద్రబాబు సూచనలు:
సాంకేతికతను జోడించి వ్యవసాయం చేయాలని, నీటి వృధాను అరికట్టేందుకు సాగునీటి సంఘాలు క్రియాశీలకంగా పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. కరవు సీమలో నీటి లభ్యత పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని, దానికి రైతుల సహకారం అవసరమని కోరారు.