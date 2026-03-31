Amaravati: మేడ్ ఇన్ అమరావతి.. క్వాంటం హార్డ్వేర్ లక్ష్యం
Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి 'క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ' ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.
Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ దేశానికి సరికొత్త మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. జాతీయ క్వాంటం మిషన్ లక్ష్యాలను ముందుగానే అందిపుచ్చుకున్న రాష్ట్రంగా ఏపీ నిలుస్తోందని తెలిపారు.
*రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు*
సచివాలయంలో జరిగిన క్వాంటం హార్డ్వేర్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర సంస్థలు, ఐబీఎం వంటి గ్లోబల్ కంపెనీలు పాల్గొన్నాయి. క్వాంటం పరికరాల తయారీ, క్రయోజనిక్స్, ఫోటోనిక్స్ రంగాల్లో స్వదేశీ ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
*రెండేళ్లలో దేశీయ ఉత్పత్తి లక్ష్యం*
క్వాంటం కంప్యూటింగ్ పరికరాలను దేశీయంగా తయారు చేసే దిశగా రెండేళ్లలో కార్యాచరణ పూర్తి చేయాలని సీఎం సూచించారు. అల్గారిథమ్స్ రూపకల్పనతో పాటు హార్డ్వేర్ తయారీపై దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు.
*ఏపీకే క్వాంటం తొలి ప్రయోజనాలు*
ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్పై సీఎం దృష్టి మూడు దశాబ్దాల క్రితం ఐటీ రంగంలో సాధించిన విజయం తరహాలో, ఇప్పుడు క్వాంటం టెక్నాలజీలో ముందంజలో ఉండాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
*యువతకు ప్రత్యేక శిక్షణ*..
ఐబీఎం, వైసర్ వంటి సంస్థల సహకారంతో యువతకు క్వాంటం నైపుణ్యాలపై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిపుణులను తయారు చేయడం లక్ష్యంగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
*స్టార్టప్లకు భారీ అవకాశాలు*
క్వాంటం వ్యాలీలో 8 టవర్లలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణలు, స్టార్టప్లకు ప్రత్యేక స్థలాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. బయోఫౌండ్రీలతో పాటు కొత్త ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వనున్నారు...
*2030 నాటికి గ్లోబల్ హబ్ లక్ష్యం*
ప్రపంచంలో టాప్-5లో చోటు 2030 నాటికి ప్రపంచంలోని ఐదు ప్రధాన క్వాంటం హబ్లలో ఒకటిగా ఏపీని తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
*సంపూర్ణ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి*
హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, టెక్నాలజీ, పరిశోధన—all in one ఎకోసిస్టమ్గా అమరావతి అభివృద్ధి చెందనుంది.
*ఏప్రిల్ 14న తొలి ఓపెన్ క్వాంటం కంప్యూటర్*
దేశంలోనే మొదటి ఓపెన్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ ఏప్రిల్ 14 నుంచి దేశంలోనే తొలి ఓపెన్ క్వాంటం కంప్యూటర్ అమరావతిలో అందుబాటులోకి రానుంది. విద్యార్థులు, పరిశోధకులకు టెస్టింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.
*పరిశోధనలకు టెస్ట్ బెడ్స్*
సీడాక్ సూచనల మేరకు టెస్ట్ బెడ్స్, సర్టిఫికేషన్ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. క్వాంటం సిమ్యులేటర్స్, బయోసెన్సార్స్, లేజర్ అప్లికేషన్స్ అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
*పెట్టుబడులు, ఒప్పందాలు వేగవంతం*
30కిపైగా కంపెనీల భాగస్వామ్యం క్వాంటం రంగంలో 30కి పైగా కంపెనీలు సమావేశంలో పాల్గొన్నాయి. ఇప్పటికే 15 కంపెనీలతో ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.
*మేధా టవర్స్లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభం*
విజయవాడ మేధా టవర్స్లో ఇప్పటికే 7 సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయి. ఇది క్వాంటం ఎకోసిస్టమ్కు తొలి అడుగుగా భావిస్తున్నారు. భవిష్యత్ నగరంగా అమరావతి లివబుల్ సిటీగా రూపాంతరం క్వాంటం వ్యాలీతో అమరావతి భవిష్యత్ నగరంగా, అత్యుత్తమ జీవన ప్రమాణాలు కలిగిన నగరంగా మారనుంది. టెక్నాలజీతో సమగ్ర అభివృద్ధి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటం టెక్నాలజీల సమన్వయంతో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.