Vizianagaram: బొత్స వారసుల పొలిటికల్ ఎంట్రీ..విజయనగరంలో సరికొత్త జోష్!
Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లా రాజకీయాల్లో బొత్స వారసులు డాక్టర్ అనూష, డాక్టర్ సందీప్ చురుకైన పాత్ర.
Vizianagaram: విజయనగరం రాజకీయ యవనికపై ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. తండ్రికి తగ్గ తనయులుగా, ప్రజా సమస్యలే పరమావధిగా దూసుకుపోతున్నారు డాక్టర్ బొత్స అనూష మరియు డాక్టర్ బొత్స సందీప్ .
యువ నాయకత్వం - ప్రజా క్షేత్రంలో..
రాజకీయాలు అంటే కేవలం పదవులు కాదని, అది ఒక బాధ్యత అని ఈ ఫోటో చూస్తే అర్థమవుతోంది. పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మధ్య కూర్చుని, వారి విన్నపాలను ఓపికగా వింటూ, పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తీరు అభినందనీయం.
డాక్టర్ బొత్స అనూష : నేడు రాజకీయాల్లోనూ వారి కష్టాలను స్వయంగా రాసుకుంటూ భరోసా ఇస్తున్నారు. ఆమెలోని సేవా గుణం కార్యకర్తల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
డాక్టర్ బొత్స సందీప్ : చురుకైన ఆలోచనలు, యువతను నడిపించే నాయకత్వ లక్షణాలతో పార్టీ శ్రేణులకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నారు. సౌమ్యత మరియు కార్యదక్షత ఆయన సొంతం.
కార్యకర్తలే ప్రాణం.. ప్రజలే గమ్యం!
బొత్స కుటుంబానికి ఉన్న ప్రజాదరణ కేవలం పేరుతో రాలేదు, అది నిరంతరం ప్రజల మధ్య ఉండటం వల్ల వచ్చిన నమ్మకం. ఇప్పుడు అదే బాటలో అనూష , సందీప్ నడుస్తూ, పార్టీ నాయకులను మరియు కార్యకర్తలను ఒక తాటిపైకి తెస్తున్నారు.
"రాజకీయ వారసత్వం అంటే అధికారం కాదు.. అది ప్రజలకు సేవ చేసే సువర్ణ అవకాశం" అని వీరు నిరూపిస్తున్నారు.
భవిష్యత్తుపై ధీమా!
రాబోయే రోజుల్లో విజయనగరం జిల్లా అభివృద్ధిలో వీరి పాత్ర మరింత కీలకం కానుంది. యువ రక్తం, సేవా దృక్పథం తోడైతే విజయం వరించడం ఖాయం. కార్యకర్తల కష్ట సుఖాల్లో పాలుపంచుకుంటూ, నాయకత్వ బాధ్యతలను భుజానికెత్తుకున్న ఈ యువ నాయకులకు మా శుభాకాంక్షలు!