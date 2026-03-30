Nandyala: నంద్యాల అభివృద్ధిపై ఆర్థిక మంత్రితో భూమా చర్చలు
Nandyala: నంద్యాల పట్టణంలోని ఆర్అండ్బీ గెస్ట్ హౌస్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ను నంద్యాల మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా జిల్లా అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.
ముఖ్యంగా నంద్యాల ప్రాంతంలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, రహదారుల నిర్మాణం, తాగునీటి సమస్యలు వంటి ప్రజా సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రజలకు సమర్థవంతంగా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరినట్లు సమాచారం.
దీనికి స్పందించిన మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, నంద్యాల జిల్లా అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని తెలిపారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశంలో స్థానిక నాయకులు, పార్టీ శ్రేణులు కూడా పాల్గొన్నారు.