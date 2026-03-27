Nandyal: యనకండ్లలో కమనీయం.. రామయ్య పెళ్లి వేడుకకు పోటెత్తిన భక్తజనం

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Nandyal: యనకండ్లలో కమనీయం.. రామయ్య పెళ్లి వేడుకకు పోటెత్తిన భక్తజనం

Nandyal: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని యనకండ్ల గ్రామంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి దంపతులు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 27 March 2026 3:50 PM IST
Nandyal
X

Nandyal: శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని మంత్రి స్వగ్రామం యనకండ్లలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించబడింది. రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి తన ధర్మపత్నితో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

మంత్రి స్వగ్రామంలో జరిగిన ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు యనకండ్లతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణం అంతా రామనామ స్మరణతో మారుమ్రోగింది. వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన కళ్యాణ ఘట్టాన్ని భక్తులు కళ్లారా వీక్షించి పునీతులయ్యారు.

BC Janardhan ReddyNandyalBanaganapalle
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X