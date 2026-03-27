Nandyal: యనకండ్లలో కమనీయం.. రామయ్య పెళ్లి వేడుకకు పోటెత్తిన భక్తజనం
Nandyal: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని యనకండ్ల గ్రామంలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి దంపతులు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించారు.
Nandyal: శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని మంత్రి స్వగ్రామం యనకండ్లలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించబడింది. రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి తన ధర్మపత్నితో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
మంత్రి స్వగ్రామంలో జరిగిన ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు యనకండ్లతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు, ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆలయ ప్రాంగణం అంతా రామనామ స్మరణతో మారుమ్రోగింది. వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన కళ్యాణ ఘట్టాన్ని భక్తులు కళ్లారా వీక్షించి పునీతులయ్యారు.
