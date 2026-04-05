Home ఆంధ్రప్రదేశ్AP New Map 2026 : జిల్లాలు పెరిగాయి.. టెన్షన్లు తగ్గాయి.. ఏపీ మ్యాప్ అదిరిపోయింది బాసూ

AP New Map 2026 : జిల్లాలు పెరిగాయి.. టెన్షన్లు తగ్గాయి.. ఏపీ మ్యాప్ అదిరిపోయింది బాసూ

AP New Map 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 28 జిల్లాలతో కూడిన కొత్త మ్యాప్‌ను విడుదల చేసింది. అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా గుర్తిస్తూ, కొత్తగా మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాలను చేర్చి పరిపాలనలో కీలక మార్పులు చేసింది.

CR Reddy
Published on: 5 April 2026 8:41 AM IST
AP New Map 2026 : జిల్లాలు పెరిగాయి.. టెన్షన్లు తగ్గాయి.. ఏపీ మ్యాప్ అదిరిపోయింది బాసూ
X

AP New Map 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో, పరిపాలనలో ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. రాజధాని అమరావతికి పార్లమెంట్ చట్టబద్ధత కల్పించిన తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ సరికొత్త అధికారిక మ్యాప్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ మ్యాప్‌లో అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా స్పష్టం చేయడమే కాకుండా, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జిల్లాలతో కలిపి మొత్తం 28 జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆవిష్కరించింది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మ్యాప్ విషయంలో ఉన్న సందిగ్ధతకు ఈ పరిణామంతో పూర్తిస్థాయిలో తెరపడింది. చాలా కాలంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని విషయంలో కొనసాగుతున్న సందిగ్ధతకు కూటమి ప్రభుత్వం ముగింపు పలికింది. అమరావతికి చట్టబద్ధత లభించిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అధికారిక మ్యాప్‌లో అమరావతిని రాష్ట్ర రాజధానిగా స్పష్టంగా పొందుపరిచింది. గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో విస్తరించి ఉన్న రాజధాని ప్రాంతాన్ని మ్యాప్‌లో హైలైట్ చేశారు. దీనివల్ల ఇకపై అధికారిక లావాదేవీలు, పాఠ్యపుస్తకాలు, ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో అమరావతియే ఏకైక రాజధానిగా ముద్రించబడుతుంది.

26 నుంచి 28కి పెరిగిన జిల్లాలు

పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సారథ్యంలోని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఉన్న 26 జిల్లాలకు అదనంగా మరో రెండు జిల్లాలను ఏర్పాటు చేస్తూ గెజిట్ విడుదల చేసింది. పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతంలోని ప్రజల చిరకాల వాంఛను నెరవేరుస్తూ మార్కాపురం కేంద్రంగా ఒక జిల్లాను, అలాగే పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల పరిధిలోని గిరిజన, ముంపు ప్రాంతాలను కలుపుతూ పోలవరం కేంద్రంగా మరో జిల్లాను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రెండు కొత్త జిల్లాలతో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు 28 జిల్లాల రాష్ట్రంగా అవతరించింది.

పరిపాలన వికేంద్రీకరణ.. ప్రజలకు చేరువగా సేవలు

కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం పరిపాలనను ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లడమేనని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ముఖ్యంగా పోలవరం జిల్లా ఏర్పాటు ద్వారా ప్రాజెక్టు పనులు, ఆ ప్రాంత నిర్వాసితుల సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వెనుకబడిన మార్కాపురం ప్రాంతానికి జిల్లా హోదా దక్కడంతో అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వేగవంతం కానుంది. కలెక్టరేట్లు, ఎస్పీ కార్యాలయాలు, ఇతర జిల్లా స్థాయి యంత్రాంగం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిధులను కేటాయించింది.

చర్చనీయాంశంగా మారిన తాజా పరిణామాలు

రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ పార్లమెంట్ చట్టాన్ని ఆమోదించిన వెంటనే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త మ్యాప్‌ను విడుదల చేయడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మూడు రాజధానుల అంశం తెరపైకి రావడంతో అభివృద్ధి కుంటుపడిందని భావించిన కూటమి ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు శరవేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో ఆయా ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం పుంజుకోవడంతో పాటు ప్రభుత్వ సేవలు మరింత చేరువవుతాయని ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Andhra PradeshAP New MapAmaravati
CR Reddy

CR Reddy

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X