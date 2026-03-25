Amaravati: వారంలోనే గ్యాస్ కనెక్షన్.. ప్రభుత్వ 'స్మార్ట్' ఇంధన పాలసీ!

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పైప్‌డ్ గ్యాస్ (PNG) విస్తరణకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం. ఏడాదికి రూ. 2400 సబ్సిడీ ప్రకటించిన సీఎస్ సాయి ప్రసాద్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 March 2026 6:28 PM IST
Amaravati
Amaravati: వారంలోనే గ్యాస్ కనెక్షన్.. ప్రభుత్వ 'స్మార్ట్' ఇంధన పాలసీ!

ప్రజలకు శుభ్రమైన, చౌకైన ఇంధనాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సహజ వాయువు విస్తరణకు కీలక చర్యలు చేపడుతోంది. అంతర్జాతీయంగా ఇంధన రంగంలో నెలకొంటున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రంలో నగర ఇంధన పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర సచివాలయంలో స్టేట్ లెవెల్ యుటిలిటీస్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ తొలి సమావేశం నిర్వహించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలో ఏర్పడుతున్న అంతరాయాలు దేశీయ స్థాయిలో కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశమున్నందున, ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం అత్యవసరమని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి G Sai Prasad అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో నగర ఇంధన పంపిణీ (CGD) వ్యవస్థపై సమగ్ర సమీక్ష జరిగింది.

సహజ వాయువు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం రూపొందించిన AP CGD Right of Way Rules, 2026 కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. ఈ నియమాల ద్వారా అనుమతుల ప్రక్రియను సరళీకరించి, 24 గంటల్లో డీమ్డ్ అనుమతులు ఇవ్వడం, సింగిల్ విండో వ్యవస్థను అమలు చేయడం వంటి సంస్కరణలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జిల్లా స్థాయి కమిటీల ఏర్పాటు ద్వారా పనుల అమలును వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించారు.

ప్రజల్లో పైప్‌డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (PNG) వినియోగాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. సంవత్సరానికి ₹2,400 సబ్సిడీని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. దీనివల్ల ఎల్పీజీపై ఆధారాన్ని తగ్గించి, పర్యావరణానికి హానికరం కాని శుభ్రమైన ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.

ఇక మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. శ్రీకాకుళం–కాకినాడ పైప్‌లైన్ పునరుద్ధరణ ద్వారా సుమారు ₹400 కోట్ల పెట్టుబడిని రక్షిస్తూ, CGD వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదనంగా “డిగ్ అండ్ రీస్టోర్” విధానం, జీరో రెంటల్, వేగవంతమైన అనుమతుల వంటి చర్యల ద్వారా ప్రాజెక్టుల అమలులో వేగం పెంచుతున్నారు.

ప్రతి జిల్లాలో కనీసం 10,000 PNG కనెక్షన్లు అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. గృహ వినియోగంతో పాటు వాణిజ్య, పరిశ్రమల రంగాల్లో సహజ వాయువు వినియోగాన్ని విస్తరించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో శుభ్రమైన ఇంధన వినియోగం పెరగడమే కాకుండా, కాలుష్యాన్ని కూడా తగ్గించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర రవాణా, రహదారులు మరియు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి. కృష్ణబాబు సహా పలు ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సహజ వాయువు విస్తరణకు ఆయిల్ కంపెనీలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ప్రధాన కార్యదర్శి సూచించారు.

మొత్తానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు రాష్ట్రాన్ని శుభ్రమైన ఇంధన వినియోగంలో ముందంజలో నిలిపే దిశగా కీలకంగా మారనున్నాయి. భవిష్యత్తులో పర్యావరణ హిత ఇంధన విధానాలతో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కొత్త దారులు తెరవనున్నాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

G Sai PrasadMT Krishna BabuSrikakulamKakinada
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

