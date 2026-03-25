Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పీఎం ఈ-బస్ సేవా పథకం అమలుకు సిఎస్ సాయి ప్రసాద్ గ్రీన్ సిగ్నల్. 11 నగరాల్లో 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 March 2026 6:55 PM IST
Amaravati: పాత బస్సులకు గుడ్ బై.. రాబోతున్న హైటెక్ ఈ-బస్సులు!

Amaravati: రాష్ట్రంలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఆధునికీకరించే దిశగా పియం ఈ-బస్ సేవా పథకం కీలకంగా మారుతోంది. ఈ పథకాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకునేందుకు సమగ్ర ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి G Sai Prasad ఆర్టీసీ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అమరావతి సచివాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి శాంక్షనింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఈ అంశంపై విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కాలం చెల్లిన పాత బస్సులను తొలగించి, వాటి స్థానంలో ఆధునిక ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. మొదటి దశలోనే 11 నగరాల్లో 750 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అమరావతి, గుంటూరు, నెల్లూరు, కర్నూలు, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, కడప, తిరుపతి, అనంతపురం వంటి ముఖ్య నగరాల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

ఈ-బస్సుల ప్రవేశంతో ఇంధన పొదుపు, కాలుష్య నియంత్రణ వంటి పర్యావరణ ప్రయోజనాలు సాధ్యమవుతాయని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం తగ్గడం వల్ల రాష్ట్రానికి ఆర్థికంగా కూడా మేలు జరుగుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన, శుభ్రమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు.

ఈ-బస్సుల సమర్థవంతమైన నిర్వహణ కోసం డ్రైవర్లు, సాంకేతిక సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని సిఎస్ సూచించారు. ఆధునిక టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ వాహనాలను సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేయడం కీలకమని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఆర్టీసీ సంస్థ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేసేలా అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా 2027 నాటికి 26 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 116 నగరాల్లో 10,000 ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టే లక్ష్యంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా 3 లక్షల నుండి 40 లక్షల జనాభా ఉన్న టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో రవాణా అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని రూపొందించారు. దీని ద్వారా చిన్న, మధ్య తరహా నగరాల్లో కూడా ఆధునిక రవాణా సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

రాష్ట్రంలో ఈ-బస్సుల మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కూడా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. 12 ప్రదేశాల్లో అవసరమైన సివిల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటుకు సుమారు ₹129.51 కోట్ల అంచనాలు రూపొందించగా, ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం 60 శాతం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40 శాతం వ్యయం భరిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తిరుపతిలో 100 ఈ-బస్సులు విజయవంతంగా నడుస్తుండగా, మరిన్ని బస్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఆర్టీసీలో 15 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన పాత బస్సులను దశలవారీగా తొలగించి, వాటి స్థానంలో ఈ-బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా రవాణా వ్యవస్థను పూర్తిగా ఆధునికీకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ చర్యలు రాష్ట్ర ప్రజలకు మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందించడమే కాకుండా, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా దోహదం చేస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

పియం ఈ-బస్ సేవా పథకం అమలు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రవాణా రంగంలో ఒక కొత్త దశ ప్రారంభమవుతోంది. శుభ్రమైన ఇంధనం, ఆధునిక సదుపాయాలు, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం అనే మూడు లక్ష్యాలతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. ఈ ప్రణాళిక విజయవంతమైతే రాష్ట్రం దేశంలోనే ఆదర్శంగా నిలిచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

G Sai PrasadAPSRTCTirupatiVijayawada
