Home ఆంధ్రప్రదేశ్Amaravati: అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత.. రేపే లోక్‌సభలో కీలక బిల్లు..

Amaravati: అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత.. రేపే లోక్‌సభలో కీలక బిల్లు..

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రక్రియ క్లైమాక్స్‌కు చేరుకుంది. ఏపీ పునర్విభజన చట్టం సవరణ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టనుంది.

Arun Chilukuri
Published on: 31 March 2026 2:20 PM IST
Parliament
X

Amaravati: అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత.. రేపే లోక్‌సభలో కీలక బిల్లు..

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే ప్రక్రియ క్లైమాక్స్‌కు చేరుకుంది. ఏపీ పునర్విభజన చట్టం సవరణ బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం బుధవారం పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ మేరకు లోక్‌సభ బిజినెస్ జాబితాలో ఈ అంశాన్ని చేర్చారు.

లోక్‌సభ ముందుకు పునర్విభజన సవరణ చట్టం:

కేంద్ర హోంశాఖ ఆధ్వర్యంలో 'ఏపీ పునర్విభజన సవరణ చట్టం' పేరుతో ఈ బిల్లు లోక్‌సభ ముందుకు రానుంది. బుధవారం లోక్‌సభలో ఆమోదం పొందిన వెంటనే, గురువారం దీనిని రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. రేపు, ఎల్లుండిలోపు ఈ బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఉభయ సభల ఆమోదం లభించేలా కేంద్రం వేగంగా కసరత్తు చేస్తోంది.

అసెంబ్లీ తీర్మానమే పునాది:

రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలంటూ ఈనెల 28న ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న కేంద్రం, వెనువెంటనే చట్ట సవరణకు మొగ్గు చూపడం గమనార్హం. దీనివల్ల అమరావతి నిర్మాణానికి నిధుల సమీకరణతో పాటు, భవిష్యత్తులో రాజధాని మార్పు వంటి సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చట్టపరమైన రక్షణ లభించనుంది.

ముగియనున్న సందిగ్ధత:

గత కొన్నేళ్లుగా అమరావతి చుట్టూ అల్లుకున్న రాజకీయ మరియు న్యాయపరమైన సందిగ్ధతకు ఈ బిల్లుతో తెరపడనుంది. పార్లమెంట్ ఆమోదం ముద్ర పడటమే ఆలస్యం.. అమరావతి ఏపీకి ఏకైక మరియు శాశ్వత రాజధానిగా కేంద్రం అధికారికంగా ముద్ర వేసినట్లవుతుంది. ఈ పరిణామం అమరావతి రైతులు మరియు ఏపీ ప్రజల్లో హర్షాతిరేకాలను నింపుతోంది.

ParliamentAmaravati Legality BillAP Reorganisation Act Amendment
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X