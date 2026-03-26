Amaravati: ఏపీ క్యాబినెట్ కీలక భేటీ అమరావతిపై చారిత్రాత్మక నిర్ణయం!

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ భేటీలో అమరావతిని రాజధానిగా ఖరారు చేస్తూ కీలక తీర్మానం. గ్యాస్ కొరత నివారణకు PNG గ్యాస్ పంపిణీపై చర్చ మరియు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం వివరాలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 26 March 2026 12:12 PM IST
Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, పరిపాలనా రంగాల్లో కీలక పరిణామాలకు వేదికగా నేటి క్యాబినెట్ భేటీ నిలవనుంది. ఉదయం 10.30 గంటలకు అమరావతి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన మంత్రి వర్గ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. ఈ సమావేశంలో పలు ముఖ్య అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉండటంతో ప్రభుత్వ వర్గాల్లోనే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.

ప్రధానంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ఖరారు చేస్తూ కీలక తీర్మానాన్ని క్యాబినెట్ ఆమోదించనుంది. గతంలో వివిధ రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాజధాని అంశం చర్చనీయాంశంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు ఈ అంశాన్ని స్పష్టతతో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు తీసుకునే తీర్మానాన్ని ఈ నెల 28న ఉదయం 11 గంటలకు జరగనున్న అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

అసెంబ్లీలో ఆమోదం పొందిన అనంతరం, అదే తీర్మానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపేందుకు కూడా క్యాబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. దీని ద్వారా రాజధాని అంశంపై తుది నిర్ణయానికి చేరుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మలుపుగా భావిస్తున్నారు.

ఇక మరోవైపు, అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల ప్రభావం రాష్ట్రంపై పడుతున్న నేపథ్యంలో కూడా క్యాబినెట్ ప్రత్యేకంగా చర్చించనుంది. ముఖ్యంగా యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా గ్యాస్ సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయాలు పలు రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పరిశ్రమలు, హోటల్ రంగం, చిన్న వ్యాపారాలు గ్యాస్ కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు తాత్కాలికంగా మూతపడటం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయాలని భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎల్‌పీజీపై ఆధారపడకుండా పీఎన్‌జీ (పiped Natural Gas) వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే అంశంపై క్యాబినెట్‌లో విస్తృతంగా చర్చ జరగనుంది. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో గ్యాస్ కొరత సమస్యను తగ్గించడమే కాకుండా, వినియోగదారులకు సౌకర్యం కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది.

అలాగే, వివిధ శాఖల వారీగా యుద్ధ ప్రభావంపై సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సరఫరా గొలుసులు, ధరల పెరుగుదల, వినియోగదారులపై పడుతున్న భారం వంటి అంశాలపై సంబంధిత శాఖల నివేదికలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. నేటి క్యాబినెట్ భేటీ రాష్ట్ర భవిష్యత్ దిశను నిర్ణయించే కీలక నిర్ణయాలకు వేదికగా మారనుంది. రాజధాని అంశం నుండి గ్యాస్ సంక్షోభ పరిష్కారం వరకు పలు కీలక విషయాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రజలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనున్నాయి. దీంతో ఈ సమావేశంపై అన్ని వర్గాల దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.

