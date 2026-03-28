Home ఆంధ్రప్రదేశ్Amaravati : రాజధానిపై ఆర్డినెన్స్‌కు అడుగులు.. కేంద్ర చట్టంలో సవరణ కోరుతూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం

Amaravati : ఏపీ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు నేడు అసెంబ్లీలో కీలక తీర్మానం చేయనున్నారు. కేంద్ర చట్టంలో సవరణ ద్వారా రాజధానిని శాశ్వతం చేయడమే ఈ తీర్మానం ప్రధాన ఉద్దేశం.

CR Reddy
Published on: 28 March 2026 10:36 AM IST
X

Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో నేడు (మార్చి 28, 2026) ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా శాశ్వతం చేస్తూ, దానికి పార్లమెంటు రక్షణ కల్పించేలా ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. ఇందుకోసం నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ప్రత్యేకంగా సమావేశమై ఒక కీలక తీర్మానాన్ని ఆమోదించనుంది. గత పదేళ్లుగా రాజధాని విషయంలో కొనసాగుతున్న సందిగ్ధతకు, రాజకీయ చదరంగానికి ఈ నిర్ణయంతో ఫుల్‌స్టాప్ పడనుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

అమరావతికి చట్టబద్ధమైన హోదా ఎందుకు?

2014లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత, అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించింది. అయితే, 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల పేరుతో గందరగోళం సృష్టించింది. దీనివల్ల అమరావతి పనులు ఆగిపోవడమే కాకుండా, పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి తగ్గారు. 2024లో తిరిగి కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో అమరావతి అభివృద్ధి మళ్ళీ ఊపందుకుంది. అయితే, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ప్రభుత్వం మారితే రాజధాని మారుతుందేమో అన్న భయం రైతులు మరియు ఇన్వెస్టర్లలో ఉంది. ఈ భయాన్ని పోగొట్టడానికే, అమరావతిని కేంద్ర చట్టంలో భాగంగా చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

మూడు రాజధానుల బిల్లుకు.. దీనికి తేడా ఏంటి?

గతంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం నేరుగా అసెంబ్లీలో బిల్లును ఆమోదించి మూడు రాజధానులను ప్రకటించింది. కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్య దీనికి భిన్నమైనది. ఇది కేవలం ఒక రాష్ట్ర బిల్లు కాదు, ఇది ఒక శాసనసభ తీర్మానం. అంటే 2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5ని సవరించాలని ఏపీ అసెంబ్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతోంది. ఒకసారి పార్లమెంటులో ఈ సవరణ జరిగి, అమరావతిని ఏపీ రాజధానిగా కేంద్రం చట్టబద్ధం చేస్తే.. భవిష్యత్తులో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని మార్చడం దాదాపు అసాధ్యం అవుతుంది.

శాసన మండలితో పనిలేకుండానే..

సాధారణంగా ఏదైనా చట్టం కావాలంటే అసెంబ్లీతో పాటు శాసన మండలి ఆమోదం కూడా తప్పనిసరి. కానీ తీర్మానం విషయంలో ఆ అవసరం లేదు. ఇది ఒక సభ అధికారిక అభిప్రాయం మాత్రమే. అసెంబ్లీ తీర్మానం ఆమోదించి కేంద్రానికి పంపిన వెంటనే, పార్లమెంటులో ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పటికే దీనిపై సానుకూలంగా ఉందని సమాచారం. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు అవసరమైన తీర్మానం చేయాలని కేంద్రమే రాష్ట్రానికి సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు రాకుండా పటిష్టమైన వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది.

రైతుల్లో కొత్త ఆశలు.. చంద్రబాబు షెడ్యూల్!

రాజధాని అమరావతి కోసం 1600 రోజులకు పైగా పోరాటం చేసిన రైతులకు ఈ తీర్మానం పెద్ద ఊరటనివ్వనుంది. తమ భూములు ఇచ్చిన త్యాగానికి గుర్తింపు దక్కుతుందని వారు భావిస్తున్నారు. ఈ రోజు జరిగే ప్రత్యేక సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రులు పూర్తిస్థాయి నివేదికతో హాజరుకానున్నారు. మరోవైపు అమరావతి అభివృద్ధి కోసం వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏడీబీ ఇస్తున్న నిధుల వినియోగంపై కూడా సభలో చర్చ జరగనుంది. మొత్తానికి నేటి అసెంబ్లీ తీర్మానంతో అమరావతి ప్రయాణం సరికొత్త మలుపు తిరగనుంది.

AmaravatiAndhra PradeshAP AssemblyChandrababu Naidu
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X