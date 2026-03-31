Amaravati: పంచాయతీరాజ్ శాఖకు జాతీయ అవార్డులు.. గ్రామాభివృద్ధికి నూతన దిశ

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు దక్కాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 31 March 2026 8:57 PM IST
Amaravati: పంచాయతీరాజ్ శాఖకు జాతీయ అవార్డులు.. గ్రామాభివృద్ధికి నూతన దిశ

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు జాతీయస్థాయిలో లభించిన అవార్డులు రాష్ట్ర పాలనలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచాయి. ఈ అవార్డుల సాధనపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, శాఖకు, అధికారులకు, ఉద్యోగులకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. గ్రామాల అభివృద్ధి ద్వారానే రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమనే నమ్మకంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అమలు అవుతున్న పలు పథకాలు, సంస్కరణలు గ్రామీణ జీవితాన్ని గణనీయంగా మార్చుతున్నాయని సీఎం పేర్కొన్నారు. సుపరిపాలన, పేదరిక నిర్మూలన, జీవనోపాధి పెంపు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీలు, ఉత్తమ మండలాల ఎంపిక వంటి కీలక రంగాల్లో రాష్ట్రం సాధించిన పురోగతికి గుర్తింపుగా ఈ అవార్డులు రావడం గర్వకారణమని ఆయన అన్నారు. గత 21 నెలల పాలనలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అమలు చేసిన ప్రణాళికలు సరైన దిశలో ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఈ అవార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయని తెలిపారు.

గ్రామీణాభివృద్ధి అంటే కేవలం రోడ్లు, నీరు, విద్యుత్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలు మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం కూడా ముఖ్యమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే గ్రామస్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడం, మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన కల్పించడం, స్వయం సహాయక సంఘాలను బలోపేతం చేయడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఈ క్రమంలో మహిళా స్నేహపూర్వక పంచాయతీలకు అవార్డులు రావడం రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చింది.

ఈ విజయాల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వం కూడా కీలకమని సీఎం ప్రశంసించారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, పారదర్శకత, ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండే పాలన విధానం కారణంగానే ఈ ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయని తెలిపారు. శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది కృషి కూడా ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణమని ఆయన గుర్తుచేశారు.

గ్రామ స్వరాజ్య లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉందని, ఈ అవార్డులు భవిష్యత్తులో మరింత ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా సాగుతూ, ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించే దిశగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు.

మొత్తంగా చూస్తే, ఈ అవార్డులు కేవలం గుర్తింపే కాకుండా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరింత బాధ్యతను కూడా తీసుకొచ్చాయి. గ్రామాభివృద్ధి పథంలో మరింత వేగంగా ముందుకు సాగి, ప్రజల జీవితాల్లో స్థిరమైన మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ అవార్డులు సాధిస్తూ, గ్రామ స్వరాజ్య సాధనలో రాష్ట్రం ఆదర్శంగా నిలవాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు.



AP Panchayat RajCM Chandrababu NaiduPawan Kalyan
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Related Stories
