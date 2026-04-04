Home ఆంధ్రప్రదేశ్Andhra Pradesh: ఏపీ కొత్త మ్యాప్ విడుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ పూర్తి అవుతోంది. రెండు కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రంలోని మొత్తం జిల్లా సంఖ్య 28కి చేరింది.

Srinivas Rao
Published on: 4 April 2026 2:58 PM IST
AP New Map
X

Andhra Pradesh: ఏపీ కొత్త మ్యాప్ విడుదల

Andhra Pradesh : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ పూర్తి అవుతోంది. రెండు కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రంలోని మొత్తం జిల్లా సంఖ్య 28కి చేరింది. ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారికంగా విడుదల చేసిన నూతన మ్యాప్‌లో అమరావతిని స్పష్టంగా రాజధానిగా పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి కొత్త దిశను ఇస్తుంది.


ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిపాలనా సౌలభ్యం, ప్రజలకు సేవల చేరువ, అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరించడానికి రాష్ట్ర పటంలో మార్పులు చేసింది. ప్రకాశం జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంతాలను వేరు చేస్తూ మార్కాపురం కేంద్రంగా ఒక కొత్త జిల్లా ఏర్పాటు చేయబడింది. అలాగే, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పోలవరం కేంద్రంగా మరో జిల్లా ఏర్పాటు చేయబడింది.


పునర్విభజన వెనుక ముఖ్య కారణాలు

నూతన జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయడానికి వెనుకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి మరియు పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యతను ప్రధానంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, పునర్విభజన ద్వారా ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలు మరింత వేగంగా, సమర్థవంతంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి.


రాజధాని, అభివృద్ధి పరంగా కీలక పరిణామం

గతంలో 13 జిల్లాలతో ప్రారంభమైన ఆంధ్రప్రదేశ్, వైఎస్ జగన్ నేతృత్వంలో 26 జిల్లాలుగా మారింది. తాజాగా 28 జిల్లాల నిర్మాణంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాలు, విద్య, ఆరోగ్య, రోడ్ల వంటి సేవలు మరింత సమర్థవంతంగా అందుబాటులోకి వస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, రాష్ట్ర అధికారిక మ్యాప్‌లో అమరావతిని రాజధానిగా స్పష్టంగా చేర్చడం, కొంతకాలంగా రాజధాని విషయంలో నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరదించిన కీలక పరిణామంగా నిలుస్తుంది.

ప్రభుత్వ లక్ష్యం

ప్రజలకు పాలనను మరింత చేరువ చేయడం, ప్రాంతీయ అభివృద్ధిని సమానంగా వికేంద్రీకరించడం ఈ పునర్విభజన ప్రధాన లక్ష్యాలు. కొత్త జిల్లా ఏర్పాటు, నూతన మ్యాప్ విడుదలతో రోడ్లు, విద్య, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ సేవలు తదితర మౌలిక వసతుల సమర్థత పెరుగుతుందని అధికారులు అన్నారు.

Andhra PradeshAndhra Pradesh mapPollavaram projectMarkapuram district
Srinivas Rao

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X