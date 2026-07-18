Anantapur: కుటుంబ కలహాలతో వీధి వ్యాపారి బాబావాలిపై కత్తితో దాడి!
Anantapur: అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం పరిధిలోని కేవీఎస్ కాలనీలో కుటుంబ కలహాల కారణంగా బాబావాలి అనే వీధి వ్యాపారిపై బంధువులు కత్తితో దాడి చేశారు.
అనంతపూర్: కుటుంబ కలహాలతో అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రం పరిధిలో బాబావాలి అనే వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి చేశారు. బుక్కరాయసముద్రంలోని కె వి ఎస్ కాలనీలో బాబావాలి వీధి వీధి తిరుగుతూ వ్యాపారం చేసేవాడు. సమీప బంధువులతో మాట మాట పెరిగి ఒకరికొకరు గొడవపడ్డారు.
ఈ గొడవలో మరో వ్యక్తి కత్తితో బాబావల్లి గొంతు వద్ద దాడి చేశాడు. అక్కడి నుంచి తీవ్ర గాయాలతో అనంతపురం ప్రభుత్వాసుపత్రికి చికిత్స నిమిత్తం బంధువులు తీసుకొచ్చారు.. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
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