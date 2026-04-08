Amaravati: పీఎం సూర్యఘర్, కుసుమ్ పథకాలతో రైతులకు లబ్ధి: విద్యుత్ శాఖ మంత్రి

Home Andhra Pradesh LocalఅమరావతిAmaravati: పీఎం సూర్యఘర్, కుసుమ్ పథకాలతో రైతులకు లబ్ధి: విద్యుత్ శాఖ మంత్రి

Amaravati: అమరావతిలో రూ. 30 కోట్లతో నిర్మించిన APCPDCL నూతన కార్పొరేట్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 8 April 2026 1:43 PM IST
Amaravati
X

Amaravati: రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగంలో మౌలిక వసతుల బలోపేతానికి మరో కీలక అడుగు పడింది. అమరావతిలో APCPDCL నూతన కార్పొరేట్ కార్యాలయాన్ని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ ప్రారంభించారు. సుమారు రూ.30 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఆధునిక కార్యాలయం, విద్యుత్ సేవల నిర్వహణలో మరింత సమర్థతను తీసుకురానుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు..

ఈ సందర్భంగా మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి ఆశయ సాధన దిశగా విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు చేస్తున్న కృషి ప్రశంసనీయమని పేర్కొన్నారు. విద్యుత్ రంగానికి మంచి పేరు రావడానికి ఉద్యోగుల అహర్నిశల శ్రమే ప్రధాన కారణమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా కష్టకాలాల్లో కూడా వెనుకడుగు వేయకుండా విధులు నిర్వర్తించే విద్యుత్ సిబ్బంది సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు..

ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అయిన పీఎం సూర్యఘర్, కుసుమ్ పథకాల అమలులో ఉద్యోగుల పాత్ర కీలకమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ పథకాల ద్వారా పునరుత్పాదక విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతోందని, రైతులు మరియు గృహ వినియోగదారులకు దీని ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరుతోందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో సౌరశక్తి వినియోగాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిందని వెల్లడించారు.

వరదలు వంటి విపత్తుల సమయంలో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణలో ఉద్యోగులు చూపిన అంకితభావాన్ని మంత్రి ప్రత్యేకంగా గుర్తించారు. రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా పనిచేసి ప్రజలకు నిరంతరాయ విద్యుత్ అందించేందుకు వారు చేసిన సేవలు ప్రశంసనీయమని అన్నారు. ప్రజల అవసరాలను ముందుంచుకుని పనిచేసే విద్యుత్ శాఖపై ప్రజల్లో నమ్మకం పెరిగిందని తెలిపారు.

ఇక రాష్ట్రంలో విద్యుత్ చార్జీలు పెంచకుండా, నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా అందించడం కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ప్రజలపై భారం పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. అదే సమయంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో రాష్ట్రం రికార్డు స్థాయిని నమోదు చేస్తోందని పేర్కొన్నారు..

లో ఓల్టేజి సమస్యలను పూర్తిగా నివారించేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త సబ్ స్టేషన్ల నిర్మాణం వేగంగా కొనసాగుతోందని మంత్రి వివరించారు. విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం ద్వారా వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించడమే లక్ష్యమని తెలిపారు..

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత విద్యుత్ శాఖపై ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి గణనీయంగా పెరిగిందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఆధునిక సదుపాయాలతో కూడిన ఈ కొత్త కార్పొరేట్ కార్యాలయం ప్రారంభం ద్వారా విద్యుత్ సేవలు మరింత సమర్థవంతంగా అందుతాయని, భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Gottipati Ravi KumarAPCPDCL New OfficeAmaravatiPM KUSUM Scheme
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X