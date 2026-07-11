జనంతోనే అభివృద్ధి... 'పిల్లలే సంపద'తో కొత్త జనాభా విధానానికి నాంది..ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన
Amaravati: జనాభా విధానంలో కీలక మార్పులు ప్రకటించిన సీఎం చంద్రబాబు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఫెర్టిలిటీ రేటు పెంపుపై ప్రభుత్వం దృష్టి.
అమరావతి: జనాభా నియంత్రణ నుంచి జనాభా సంరక్షణ వైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జనాభా నియంత్రణ విధానాల నుంచి జనాభా సంరక్షణ దిశగా అడుగులు వేయబోతోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. విజయవాడలో ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర భవిష్యత్ జనాభా విధానానికి కొత్త దిశను సూచించాయి.
గతంలో కుటుంబ నియంత్రణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన ప్రభుత్వాలు, ప్రస్తుతం మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. "జనంతోనే అభివృద్ధి, జనాభా ఉంటేనే భవిష్యత్తు" అనే సందేశాన్ని బలంగా వినిపిస్తూ, త్వరలో "పిల్లలే సంపద" అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించారు.
*మారిన ప్రపంచ పరిస్థితులు... మారాల్సిన ప్రభుత్వ విధానాలు*
కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం జనాభా పెరుగుదల ప్రధాన సమస్యగా కనిపించడంతో కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక్రమాలు చేపట్టామని సీఎం గుర్తు చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న వారికి అనర్హత విధించిన నిబంధనలు, "ఒక్కరు ముద్దు... ఇద్దరితో సరి" వంటి ప్రచారాలు అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అమలు చేశామని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలు జనాభా తగ్గుదలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో విధానాలను కూడా కాలానుగుణంగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
*ఫెర్టిలిటీ రేటు పెరగాల్సిందే*
రాష్ట్రంలో మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్) పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి వంద మంది జనాభాలో అధిక శాతం కుటుంబాలకు రెండో సంతానం లేకపోవడం ఆందోళన కలిగించే అంశమని పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నం వంటి అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాల్లో కూడా ఫెర్టిలిటీ రేటు చాలా తక్కువగా ఉందని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో అభివృద్ధిని కొనసాగించాలంటే సమతుల్య జనాభా తప్పనిసరి అని, సరిపడా యువ జనాభా లేకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరించారు.
*'పిల్లలే సంపద'... కొత్త ఆలోచనకు శ్రీకారం*
గురజాడ అప్పారావు చెప్పిన "దేశమంటే మట్టి కాదోయ్... దేశమంటే మనుషులోయ్" అనే మాటలను ఉటంకించిన సీఎం, ఇప్పుడు ఆ భావనను ఆచరణలోకి తీసుకురావాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు. పిల్లలను కుటుంబానికి మాత్రమే కాదు, రాష్ట్రానికి కూడా సంపదగా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక వృద్ధి, పారిశ్రామిక ప్రగతి, సామాజిక అభివృద్ధి అన్నీ యువ జనాభాపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే "పిల్లలే సంపద" కార్యక్రమాన్ని ప్రజలతో చర్చించి అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు.
*మైక్రో ఫ్యామిలీలపై ఆందోళన*
ఒక్క బిడ్డతోనే కుటుంబాన్ని పరిమితం చేయాలనే ధోరణి పెరుగుతుండడం ప్రమాదకరమని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. మైక్రో ఫ్యామిలీల కారణంగా భవిష్యత్తులో పని చేసే వయసు జనాభా తగ్గిపోవడం, వృద్ధుల సంఖ్య పెరగడం వంటి సమస్యలు మరింత తీవ్రమవుతాయని వివరించారు. భారతీయ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రపంచానికి ఆదర్శమని పేర్కొంటూ, కుటుంబ బంధాలు, పరస్పర సహకారం, విలువలు కాపాడుకోవాలంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలే బలమైన వ్యవస్థ అని అన్నారు. "మైక్రో ఫ్యామిలీలు వద్దు... ఉమ్మడి కుటుంబమే ముద్దు" అనే సందేశాన్ని ఆయన స్పష్టంగా ఇచ్చారు.
*మహిళల సాధికారతే కుటుంబ బలం*
మహిళల విద్య, ఆర్థిక స్వావలంబన, ఆరోగ్య రక్షణకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని సీఎం తెలిపారు. ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలకు వరకట్నం ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండేదని, ఇప్పుడు చదువుకున్న మహిళలకు గౌరవం పెరిగి పరిస్థితులు మారాయని చెప్పారు. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందన్నారు. పిల్లల పెంపకం కేవలం మహిళల బాధ్యత కాదని, కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. సిజేరియన్ ప్రసవాలు తగ్గి, మహిళల ఆరోగ్యం మెరుగుపడేలా చర్యలు అవసరమన్నారు.
*జనాభా-అభివృద్ధి మధ్య విడదీయరాని సంబంధం*
జనాభా తగ్గితే ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా మందగిస్తుందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో నైపుణ్యం కలిగిన యువశక్తి అవసరం మరింత పెరుగుతుందని చెప్పారు. పీ4 వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా పేదరిక నిర్మూలన, మహిళల ఆర్థిక సాధికారత, ప్రాంతీయ సమతుల్య అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందన్నారు. 2047 నాటికి రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయాన్ని రూ.55 లక్షలకు చేర్చాలన్న లక్ష్యం కూడా తగిన జనాభా ఉంటేనే సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు.
*సోషల్ మీడియాపై హెచ్చరిక*
ప్రసంగంలో తెలంగాణలో జరిగిన ఆరుగురు హత్యల ఘటనను ప్రస్తావించిన సీఎం, సామాజిక మాధ్యమాల దుర్వినియోగం వల్ల యువతలో మానసిక సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హింసాత్మక, అసభ్యకర కంటెంట్ ప్రభావంతో కొందరు మానసిక సమతుల్యత కోల్పోతున్నారని అన్నారు. సోషల్ మీడియా వ్యసనంగా మారకుండా యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. టెక్నాలజీతో పాటు ఆధ్యాత్మిక విలువలు కలిస్తేనే యువత ప్రపంచ స్థాయిలో విజయాలు సాధించగలదని చెప్పారు.
*యువత నైపుణ్యం... వృద్ధుల అనుభవం*
యువత నిరంతరం కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలని, అదే సమయంలో వృద్ధుల అనుభవాన్ని సమాజ అభివృద్ధికి వినియోగించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. త్వరలో వృద్ధుల సంక్షేమం కోసం "క్షేమం" పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అంగన్వాడీల నుంచి పాఠశాలల వరకు పిల్లల ఆరోగ్యం, పౌష్టికాహారం, విద్యపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని చెప్పారు. "తల్లికి వందనం" పథకం ద్వారా ప్రతి విద్యార్థికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నట్లు గుర్తు చేశారు.
*జనాభా నిర్వహణకు కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్*
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి "పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్" డాక్యుమెంట్ను విడుదల చేశారు. జనాభా తగ్గుదల వల్ల భవిష్యత్తులో తలెత్తే సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర అవసరాలకు అనుగుణంగా సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ప్రజాభిప్రాయాన్ని తీసుకుని "పిల్లలే సంపద" కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా అభివృద్ధి, జనాభా సమతుల్యత, కుటుంబ విలువలను సమన్వయం చేసే కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్ ఆర్థిక, సామాజిక ప్రగతికి జనాభా నిర్వహణనే కీలక అంశంగా ప్రభుత్వం గుర్తిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రసంగం స్పష్టం చేసింది...