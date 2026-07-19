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Amaravati: స్థానిక ఎన్నికలపై చంద్రబాబు వ్యూహాత్మక భేటీ

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు.

Hari Kishan AP Bureau Chief
Published on: 19 July 2026 6:53 AM IST
Amaravati
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Amaravati: స్థానిక ఎన్నికలపై చంద్రబాబు వ్యూహాత్మక భేటీ

Amaravati: రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై అధికార కూటమి దృష్టి సారించింది. పార్టీ యంత్రాంగాన్ని ఎన్నికలకు పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు పార్టీ ముఖ్య నేతలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జ్‌లతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో పార్టీ చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై విస్తృతంగా చర్చించారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పార్టీ యంత్రాంగం సమన్వయంతో పనిచేయాలని, ప్రతి కార్యకర్త ఎన్నికల కోసం సిద్ధంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలకు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం లేదా వర్క్‌షాప్ నిర్వహించే అంశంపై కూడా సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. వచ్చే నెల ఒకటి లేదా రెండో వారంలో ఈ వర్క్‌షాప్ నిర్వహించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా స్థానిక ఎన్నికల వ్యూహం, ప్రచార విధానం, సమన్వయం, ప్రభుత్వ పథకాల ప్రచారం వంటి అంశాలపై నేతలకు మార్గనిర్దేశం చేయనున్నారు.

ఇక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏ పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేయాలనే అంశంపై ప్రస్తుతం చర్చలు అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో కూటమి పార్టీల అగ్ర నాయకత్వాలు చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాయని తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో అనవసర చర్చలకు తావివ్వకుండా నేతలు, కార్యకర్తలు వ్యవహరించాలని సూచించారు.

కూటమి పార్టీల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేందుకు ప్రతిపక్షాలు ప్రయత్నించే అవకాశం ఉందని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఐక్యతను కాపాడుకోవాలని సూచించారు. కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయమే విజయానికి కీలకమని పేర్కొన్నారు.స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పార్టీ బలాన్ని గ్రామ స్థాయిలో నిరూపించుకునే అవకాశం అని చంద్రబాబు అన్నారు. గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్‌లు, జిల్లా పరిషత్‌లు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేలా ముందస్తు ప్రణాళికతో పనిచేయాలని సూచించారు.

ప్రభుత్వ పనితీరు, సంక్షేమ పథకాల అమలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో నిరంతరం మమేకమై వారి సమస్యలను పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.

గత ఎన్నికల్లో ఏర్పడిన కూటమి విజయాన్ని కొనసాగిస్తూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 100 శాతం విజయాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పార్టీ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో రానున్న స్థానిక ఎన్నికలకు కూటమి పార్టీల్లో రాజకీయ కసరత్తు మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

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Hari Kishan AP Bureau Chief

Hari Kishan AP Bureau Chief

రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, సామాజిక మరియు పరిపాలనాంశాలపై క్షుణ్ణమైన పట్టున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మరియు ‘ఏపీ బ్యూరో చీఫ్’.

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