AP Cabinet Meeting: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయం లో మంత్రి మండలి సమావేశం

AP Cabinet Meeting: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు ఏపీ క్యాబినెట్ భేటీ. రూ.39,436 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం, అమరావతి అభివృద్ధిపై కీలక నిర్ణయాలు, మరియు సోషల్ మీడియా నియంత్రణపై మంత్రిమండలి చర్చించనుంది.

HARIKISHAN
Published on: 10 April 2026 11:39 AM IST
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ, పరిపాలనా దృష్ట్యా ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలపై నేడు అమరావతిలో కీలక క్యాబినెట్ సమావేశం జరగనుంది. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రిమండలి భేటీ కానుంది. ఇటీవల జరిగిన SIPB సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలపడం నుంచి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహం, రాజధాని అమరావతి అంశం వరకు పలు కీలక అంశాలు క్యాబినెట్ ముందు రానున్నాయి.

ముఖ్యంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించిన నేపథ్యంలో, ప్రధాని మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానం క్యాబినెట్‌లో ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మలుపుగా భావిస్తున్న ప్రభుత్వ వర్గాలు, దీని ద్వారా అమరావతి అభివృద్ధికి మరింత ఊతం లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

ఇక పెట్టుబడుల అంశం కూడా ఈ సమావేశంలో ప్రధాన అజెండాగా నిలవనుంది. 16వ SIPBలో చర్చించిన ప్రతిపాదనలకు అనుగుణంగా సుమారు రూ.39,436 కోట్ల విలువైన 31 ప్రాజెక్టులకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చిన సంస్థలకు భూముల కేటాయింపుపై కూడా మంత్రిమండలి నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

క్యాబినెట్ సమావేశం అనంతరం తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై కూడా ముఖ్యమంత్రి మంత్రులతో ప్రత్యేకంగా చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఇటీవల చర్చకు వచ్చిన “మావిగన్” ప్రచారం, దానికి సంబంధించిన రాజకీయ ప్రభావాలపై మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా స్పష్టమైన సూచనలు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణం అంశం కూడా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాజధాని అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రగతి, తదుపరి చర్యలపై మంత్రులతో సమీక్ష జరగనుంది. అమరావతిని పూర్తి స్థాయి పరిపాలనా కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు.

ఇక సమాజంపై ప్రభావం చూపుతున్న మరో ముఖ్య అంశం – మైనర్ పిల్లలపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం. చిన్నారులను సోషల్ మీడియా, ముఖ్యంగా మొబైల్ వినియోగం నుంచి దూరంగా ఉంచాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అంశంపై మంత్రుల బృందం (GOM) ఏర్పాటు చేసి, పలు సోషల్ మీడియా సంస్థల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు నిర్వహించింది. ఆ సమావేశాల్లో వచ్చిన సూచనలు, నివేదికలు కూడా క్యాబినెట్‌లో చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

పెట్టుబడులు, రాజధాని అభివృద్ధి, సామాజిక సమస్యలు, రాజకీయ వ్యూహాలు వంటి విభిన్న అంశాలతో నేటి క్యాబినెట్ సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ భేటీ అనంతరం ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధి దిశను నిర్దేశించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

