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Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముసురు వాన.. చల్లబడిన వాతావరణం

Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లావ్యాప్తంగా తెల్లవారుజాము నుంచే ముసురు పట్టింది. ఎడతెరిపి లేని వర్షంతో వాతావరణం

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad
Published on: 21 July 2026 11:31 AM IST
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Adilabad: ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముసురు వాన.. చల్లబడిన వాతావరణం

ఆదిలాబాద్: ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంతో పాటు పలు మండలాలలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున నుంచి ముసురు పట్టింది. ఎడతెరిపి లేకుండా మోస్తరు వర్షం కురుస్తుండటంతో వాతావరణం చల్లబడింది. గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు లేక ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజానీకానికి ఈ వాన కొంత ఊరట నిచ్చింది. అదేవిధంగా పలు మండలాల్లో సైతం వర్షాలు అనుకూలించడంతో సాగు పనులు ఊపందుకున్నాయి. రైతులు ఉత్సాహంగా వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.

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Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

Annijula Srinivas Rao, Staff Reporter -Adilabad

మూడు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయ, సామాజిక మరియు గిరిజన ప్రాంతాల పరిణామాలపై అపారమైన పట్టున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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