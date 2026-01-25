Nampally Fire Tragedy : 22 గంటల పోరాటం వృథా..నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదానికి అసలు కారణం ఏంటి?
Nampally Fire Tragedy : హైదరాబాద్ నగర నడిబొడ్డున ఉన్న నాంపల్లిలో సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదం చివరికి పెను విషాదంతో ముగిసింది. ఫర్నిచర్ దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు ఒక అందమైన భవిష్యత్తు ఉన్న కుటుంబాన్ని, చిన్నారులను బలితీసుకున్నాయి. దాదాపు ఒక రోజు పాటు సాగిన సహాయక చర్యలు నిష్ఫలమవ్వడంతో సర్వత్రా ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది. హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని ఒక ఫర్నిచర్ షాపులో నిన్న చెలరేగిన భారీ అగ్నిప్రమాదం ఆ ప్రాంతాన్ని శ్మశానవైరాగ్యంతో నింపేసింది. మంటలు ఎగసిపడిన సమయంలో భవనం పై అంతస్తుల్లో ఐదుగురు చిక్కుకుపోయిన సంగతి తెలిసిందే. వారిని కాపాడేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది, రెస్క్యూ టీమ్ సుమారు 22 గంటల పాటు అవిశ్రాంతంగా పోరాడారు. క్రేన్ల సాయంతో భవనంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించినా, దట్టమైన పొగ, విపరీతమైన వేడి వల్ల లోపలికి వెళ్లడం అసాధ్యంగా మారింది. చివరికి మంటలు అదుపులోకి వచ్చాక లోపలికి వెళ్లిన సిబ్బందికి హృదయవిదారక దృశ్యాలు కనిపించాయి.
భవనంలో చిక్కుకున్న ఐదుగురు అప్పటికే మరణించారు. మృతుల్లో ఎనిమిదేళ్ల ప్రణీత్, పదకొండేళ్ల అఖిల్ వంటి పసిపిల్లలు ఉండటం చూసి స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. వీరితో పాటు ఇంతియాజ్ (28), హబీబ్ (32), బేబీ (45) కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయినట్లు సమాచారం. సహాయక సిబ్బంది మృతదేహాలను అతి కష్టం మీద వెలికితీసి, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమా లేక ఫర్నిచర్ షాపులో ఉన్న కెమికల్స్ వల్ల మంటలు వ్యాపించాయా అన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భవనంలో సరైన ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలు పాటించలేదని ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది. ఇరుకైన సందులు ఉండటం వల్ల ఫైర్ ఇంజన్లు లోపలికి వెళ్లడం కూడా కష్టమైందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒక చిన్న అజాగ్రత్త ఐదుగురి ప్రాణాలను బలితీసుకోవడం నగరవాసులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
ప్రభుత్వం ఈ ఘటనపై సీరియస్ అయింది. మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా నగరంలోని పాత భవనాలు, ఫర్నిచర్ దుకాణాలపై తనిఖీలు చేపట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. తన కళ్ల ముందే పిల్లలు మంటల్లో కాలిపోతుంటే ఏమీ చేయలేకపోయిన తండ్రి ఆవేదన చూస్తుంటే ఎవరికైనా గుండె తరుక్కుపోతుంది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ చరిత్రలో మరో చీకటి రోజుగా మిగిలిపోయింది.