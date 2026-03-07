Suryapet: డాక్టర్ సాబ్ హాట్సాఫ్.. గుండెపోటుతో పడిపోయిన మూగజీవానికి ప్రాణం పోసిన పశువైద్యుడు!
Suryapet: వైద్యం అంటే కేవలం మనుషులకే కాదు, మూగజీవాలకూ ప్రాణం పోయడమేనని నిరూపించారు సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఒక పశువైద్యుడు.
Suryapet: వైద్యం అంటే కేవలం మనుషులకే కాదు, మూగజీవాలకూ ప్రాణం పోయడమేనని నిరూపించారు సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఒక పశువైద్యుడు. గుండెపోటుతో మృత్యువు అంచుల్లోకి వెళ్లిన ఒక కొండముచ్చుకు (Langur) సిపిఆర్ నిర్వహించి, దానికి పునర్జన్మ ప్రసాదించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఘటన నేపథ్యం:
సూర్యాపేట జిల్లా బరకత్ గూడెంకు చెందిన రామయ్య ఒక రైస్ మిల్ నడుపుతున్నారు. గ్రామంలో కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉండటంతో, మిల్లులోని ధాన్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఆయన ఏపీలోని నూజివీడు నుండి ఒక కొండముచ్చును కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకున్నారు. అయితే, గత కొన్ని రోజులుగా ఆ కొండముచ్చు ఆహారం తీసుకోకుండా నీరసించిపోయింది. శనివారం అకస్మాత్తుగా దాని శరీరం చల్లబడిపోవడంతో ఆందోళన చెందిన రామయ్య, వెంటనే దానిని కోదాడ ప్రాంతీయ పశువుల ఆసుపత్రికి తరలించారు.
వైద్యుడి సమయస్ఫూర్తి:
ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చే సమయానికే కొండముచ్చు బిపి, శరీర ఉష్ణోగ్రత పడిపోయి కోమాలోకి వెళ్లిందని డాక్టర్ పెంటయ్య గుర్తించారు. చికిత్స అందిస్తున్న సమయంలో దానికి మరోసారి తీవ్రమైన గుండెపోటు రావడంతో శ్వాస ఆగిపోయింది. పరిస్థితి విషమించడంతో డాక్టర్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సిపిఆర్ (CPR) ప్రారంభించారు. గుండె స్పందనలు తిరిగి వచ్చే వరకు నిరంతరాయంగా మసాజ్ చేస్తూ చికిత్స అందించారు.
నాలుగు గంటల పోరాటం:
దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు శ్రమించిన వైద్య బృందం, కొండముచ్చును ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించారు. ప్రాణం తిరిగి రావడంతో ఇన్-పేషెంట్గా ఉంచి తగిన మందులు అందించారు. ప్రస్తుతం అది పూర్తిగా కోలుకోవడంతో డిశ్చార్జ్ చేశారు. సకాలంలో స్పందించి తన కొండముచ్చుకు పునర్జన్మ ప్రసాదించిన డాక్టర్ పెంటయ్యకు యజమాని రామయ్య కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మూగజీవం ప్రాణాన్ని కాపాడిన వైద్యుడిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.