UP Assembly: బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల తీరు.. ఆన్‭లైన్‭లో పేకాడుతూ ఒకరు.. హౌజ్‭లోనే తంబాకు తింటూ మరొకరు..

X Highlights UP Assembly: ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నేతలు వింత కార్యకలాపాలు చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కారు.

UP Assembly: ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నేతలు వింత కార్యకలాపాలు చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కారు. సభ కొనసాగుతుండగా ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పేకాటాడుతుండగా మరొక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏకంగా అసెంబ్లీలోకే తంబాకు తెచ్చుకున్నారు. సభలోనే తంబాకు నమిలారు. వీరిద్దరి వీడియోలను సమాజ్‭వాదీ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో బహిర్గత పర్చింది. అసెంబ్లీ కొనసాగుతుండగా ఓ మహిళా సభ్యురాలు సభలో ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో సభ్యుడొకరు మొబైల్‭లో పేకాట ఆడుతుండడం మరో ఎమ్మెల్యే సభలోనే తంబాకు నోట్లో వేసుకోవడం వీడియోలో స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నాయి. ప్రజల సమస్యలకు వీళ్లు సమాధానాలు ఇవ్వరని పైగా అసెంబ్లీ వీరికి వినోద ప్రదేశంగా ఉండాలనుకుంటారంటూ సమాజ్‌వాది పార్టీ ట్వీట్ చేసింది. చాలా అసహ్యకరమైన ఘటన ఇది అంటూ రాష్ట్రానికి చాలా అవమానకరమని ట్వీట్ చేశారు. सदन की गरिमा को तार-तार कर रहे भाजपा विधायक!



महोबा से भाजपा विधायक सदन में मोबाइल गेम खेल रहे, झांसी से भाजपा विधायक तंबाकू खा रहे।



इन लोगों के पास जनता के मुद्दों के जवाब हैं नहीं और सदन को मनोरंजन का अड्डा बना रहे।



बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक ! pic.twitter.com/j699IxTFkp — Samajwadi Party (@samajwadiparty) September 24, 2022