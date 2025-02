1) శుభ్‌మన్ గిల్ సెంచరీ... ఇంగ్లండ్‌కు భారీ విజయ లక్ష్యం

IND vs ENG 3rd ODI, Shubman Gill hits 7th ODI century: శుభ్‌మన్ గిల్ సెంచరీతో ఇరగదీశాడు. 102 బంతుల్లో 112 పరుగులు చేసి మరో సెంచరీ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. శుభ్‌మన్ గిల్ కెరీర్లో ఇది 7వ వన్డే సెంచరీ. తన 50వ వన్డే మ్యాచ్‌లో సెంచరీ కొట్టిన మొట్టమొదటి ఇండియన్ క్రికెటర్ అనే రికార్డ్ కూడా గిల్‌కే దక్కింది. మరోవైపు శ్రేయాస్ అయ్యర్ (78), విరాట్ కోహ్లీ (52), కేఎల్ రాహుల్ (40) లాంటి ఆటగాళ్లు కూడా రెచ్చిపోయారు. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 356 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది.

