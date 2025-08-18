RGV : ఒక మనిషి ఇంకొకరిని చంపితే యాక్సిడెంట్ అంటారా? ఆర్జీవీ ట్వీట్ల వెనుక అసలు కథేంటి?
RGV : సుప్రీంకోర్డు ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతం నుంచి వీధి కుక్కలను పట్టుకుని ఆశ్రయ గృహాలకు తరలించాలని ఆదేశించినప్పటి నుంచి, ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పలువురు సెలబ్రిటీలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచారు. వీధి కుక్కల సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇది సరైన మార్గం కాదని వారు వాదించారు. అయితే, ప్రముఖ నిర్మాత, దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన ట్వీట్లు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
రామ్ గోపాల్ వర్మ తన ట్వీట్లలో డాగ్ లవర్స్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "వీధి కుక్కలు మనుషులను కరిచి, చంపుతున్నప్పుడు డాగ్ లవర్స్ మాత్రం తమ హక్కుల గురించి ట్వీట్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు" అని ఆయన అన్నారు. డాగ్ లవర్స్ తమ విలాసవంతమైన ఇళ్లలో పెంపుడు కుక్కలను ప్రేమించవచ్చని, కానీ వీధి కుక్కల బాధితులు, వారి కుటుంబాల పట్ల సానుభూతి చూపించడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు.
"ధనవంతులు హైబ్రిడ్ కుక్కలను పెంచుకుంటారు, కానీ వీధి కుక్కల వల్ల పేద ప్రజలు బాధపడుతున్నారు. డాగ్ లవర్స్ ఈ తేడా గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడరు" అని ఆర్జీవీ అన్నారు. ఆర్జీవీ డాగ్ లవర్స్ ను సూటి ప్రశ్నలతో ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. "ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిని చంపితే, అతన్ని హంతకుడు అంటారు. కానీ ఒక కుక్క ఎవరినైనా చంపితే, మీరు దాన్ని యాక్సిడెంట్ అని పిలుస్తారు. ఈ లాజిక్ ప్రకారం, జంతువుల మాదిరిగా ఇతరులను మనుషులు చంపితే కూడా యాక్సిడెంట్లుగా పరిగణించవచ్చా?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఆర్జీవీ తన ట్వీట్లలో ఇలా రాశారు: "చనిపోయిన మనుషుల కోసం మీరు ఏడవరు, కానీ చనిపోయిన కుక్కల కోసం ఏడుస్తారు. సానుభూతి చూపడంలో కూడా ఇంత వివక్ష చూపిస్తారని నాకు తెలియదు." డాగ్ లవర్స్ వీధి కుక్కలను చంపవద్దని చెప్పే బదులు, వాటిని వీధుల నుండి తొలగించి, వాటన్నింటినీ ఎందుకు దత్తత తీసుకోకూడదు అని ఆయన సూచించారు.
"అవి మురికిగా, వ్యాధులు ఉండటం వల్ల, మీకు ఇష్టమైన వారిని ప్రమాదంలో పడవేయడానికి మీరు ఇష్టపడరా? న్యాయం లేని దయ, దయ కాదు. ఒక తల్లి తన కళ్ల ముందే తన బిడ్డను కుక్కలు కరవడం చూస్తుంది. ఈ సంఘటన కోసం మీరు ఎందుకు హ్యాష్ట్యాగ్ను క్రియేట్ చేయకూడదు ?" అని ఆర్జీవీ ప్రశ్నించారు. కుక్కలకు మాత్రమే కాకుండా, అన్ని జంతువులకు జీవించే హక్కు ఉండవచ్చని, కానీ మానవ జీవితం కూడా ముఖ్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.